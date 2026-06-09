NBA 總冠軍賽今（9）日迎來關鍵的第三戰，賽前陷入0：2落後絕境的聖安東尼奧馬刺隊來到客場展開絕地大反撲，最終以115：111險勝紐約尼克隊。馬刺隊將系列賽追成1：2，成功續命。然而，這場比賽的焦點在下半場出現了極其懸殊的罰球落差，引發了強烈的「客場哨」爭議。尼克隊總教練麥克·布朗（Mike Brown）在賽後受訪時更難掩怒火，公開對裁判的判罰尺度表示強烈不滿。
下半場吹哨大轉向？馬刺「24對8」創本季季後賽紀錄
本場比賽尼克隊上半場原本保有領先，但進入下半場後，場上的哨音風向似乎出現了顯著的變化。在第三、四節中，馬刺隊單單下半場就斬獲了高達24次的罰球機會，並靠著這波優勢打出58：47的攻勢一舉逆轉比賽；反觀主場作戰的尼克隊，整個下半場卻僅僅獲得8次罰球，落差極其懸殊。
根據數據統計，馬刺隊在下半場獲得的24次罰球，不僅創下了他們本賽季季後賽的半場罰球次數最高紀錄，同時也追平了他們包含例行賽在內的所有比賽中的單節罰球次數紀錄。整場比賽下來，馬刺全隊共計32罰25中，尼克則是22罰18中。
「從沒想過總決賽會這樣」 尼克主帥布朗狠酸判罰不公
賽後，尼克隊總教練麥克·布朗在接受媒體聯訪時，直接將矛頭對準了下半場嚴重失衡的罰球數。布朗語帶諷刺地表示：「我從沒想過我會身處在NBA總決賽的舞台上，卻看到下半場對方有高達24次罰球，而我們竟然只有8次……聖安東尼奧馬刺毫無疑問是一支偉大的球隊……但如果在接下來的第四場比賽中，他們下半場依舊能得到24次罰球而我們只有8次，這將大大降低我們的勝算。」
對於裁判兩隊吹判尺度的不一致，布朗教練顯得相當無奈且憤怒，他直言：「也許我們在防守時確實犯規了，但重點是，他們在防守時也犯規了！」
隨著馬刺在客場扳回一城，這輪總冠軍賽的戰況再度陷入膠著，而G3下半場的罰球風波，無疑也讓接下來第四戰的裁判吹判尺度，成為全聯盟高度檢視的焦點。
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本場比賽尼克隊上半場原本保有領先，但進入下半場後，場上的哨音風向似乎出現了顯著的變化。在第三、四節中，馬刺隊單單下半場就斬獲了高達24次的罰球機會，並靠著這波優勢打出58：47的攻勢一舉逆轉比賽；反觀主場作戰的尼克隊，整個下半場卻僅僅獲得8次罰球，落差極其懸殊。
根據數據統計，馬刺隊在下半場獲得的24次罰球，不僅創下了他們本賽季季後賽的半場罰球次數最高紀錄，同時也追平了他們包含例行賽在內的所有比賽中的單節罰球次數紀錄。整場比賽下來，馬刺全隊共計32罰25中，尼克則是22罰18中。
「從沒想過總決賽會這樣」 尼克主帥布朗狠酸判罰不公
賽後，尼克隊總教練麥克·布朗在接受媒體聯訪時，直接將矛頭對準了下半場嚴重失衡的罰球數。布朗語帶諷刺地表示：「我從沒想過我會身處在NBA總決賽的舞台上，卻看到下半場對方有高達24次罰球，而我們竟然只有8次……聖安東尼奧馬刺毫無疑問是一支偉大的球隊……但如果在接下來的第四場比賽中，他們下半場依舊能得到24次罰球而我們只有8次，這將大大降低我們的勝算。」
對於裁判兩隊吹判尺度的不一致，布朗教練顯得相當無奈且憤怒，他直言：「也許我們在防守時確實犯規了，但重點是，他們在防守時也犯規了！」
隨著馬刺在客場扳回一城，這輪總冠軍賽的戰況再度陷入膠著，而G3下半場的罰球風波，無疑也讓接下來第四戰的裁判吹判尺度，成為全聯盟高度檢視的焦點。
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