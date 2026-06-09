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NBA 總冠軍賽今（9）日迎來關鍵的第三戰，賽前陷入0：2落後絕境的聖安東尼奧馬刺隊來到客場展開絕地大反撲，最終以115：111險勝紐約尼克隊。馬刺隊將系列賽追成1：2，成功續命。然而，這場比賽的焦點在下半場出現了極其懸殊的罰球落差，引發了強烈的「客場哨」爭議。尼克隊總教練麥克·布朗（Mike Brown）在賽後受訪時更難掩怒火，公開對裁判的判罰尺度表示強烈不滿。本場比賽尼克隊上半場原本保有領先，但進入下半場後，場上的哨音風向似乎出現了顯著的變化。在第三、四節中，馬刺隊單單下半場就斬獲了高達24次的罰球機會，並靠著這波優勢打出58：47的攻勢一舉逆轉比賽；反觀主場作戰的尼克隊，整個下半場卻僅僅獲得8次罰球，落差極其懸殊。根據數據統計，。整場比賽下來，馬刺全隊共計32罰25中，尼克則是22罰18中。賽後，尼克隊總教練麥克·布朗在接受媒體聯訪時，直接將矛頭對準了下半場嚴重失衡的罰球數。布朗語帶諷刺地表示：「我從沒想過我會身處在NBA總決賽的舞台上，卻看到下半場對方有高達24次罰球，而我們竟然只有8次……聖安東尼奧馬刺毫無疑問是一支偉大的球隊……但如果在接下來的第四場比賽中，他們下半場依舊能得到24次罰球而我們只有8次，這將大大降低我們的勝算。」對於裁判兩隊吹判尺度的不一致，布朗教練顯得相當無奈且憤怒，他直言：隨著馬刺在客場扳回一城，這輪總冠軍賽的戰況再度陷入膠著，而G3下半場的罰球風波，無疑也讓接下來第四戰的裁判吹判尺度，成為全聯盟高度檢視的焦點。