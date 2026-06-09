立委高金素梅涉嫌詐領助理薪資等超過787萬元，另私自從中國進口新冠肺炎快篩試劑，北檢昨依貪污等罪起訴高金等24人，並以高金犯後態度不佳，建請重判12年6月以上徒刑，藍營卻質疑是司法迫害。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（9）日強調，只要有詐領問題，基本上，檢察官是一律偵查，這是不分黨派的事。
針對高金素梅被起訴，但他過去頻與中國互動，更將中國企業巴士引進來台，被質疑涉及國安法一事，沈伯洋上午受訪時表示，高金素梅在國安相關議題上，相信都有討論，但這一次主要看起來是與詐領助理費有關，至於背後是否涉及國安議題，仍有待司法查證。
對於藍營陸續聲援高金素梅一事，沈伯洋說，過往不分政黨，都會有一些助理費相關案件，在高虹安案件時，法院見解看起來有所更動，因此會怎麼認定，仍是尊重司法，「這絕對不會是什麼迫害不迫害，看得很清楚，今天是不管是誰，只要是有詐領的問題，基本上檢察官都是一律的偵查，這是不分黨派的事情」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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對於藍營陸續聲援高金素梅一事，沈伯洋說，過往不分政黨，都會有一些助理費相關案件，在高虹安案件時，法院見解看起來有所更動，因此會怎麼認定，仍是尊重司法，「這絕對不會是什麼迫害不迫害，看得很清楚，今天是不管是誰，只要是有詐領的問題，基本上檢察官都是一律的偵查，這是不分黨派的事情」。
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