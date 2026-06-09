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▲輝達執行長黃仁勳（右）與SK集團會長崔泰源（左）發送的「HBM chips」餅乾爆紅。（圖／翻攝自@StockSavvyShay／Ｘ）

▲SK會長崔泰源跟著黃仁勳一同發餅乾，隨手用丟的被韓國網友怒轟：「是在餵狗？」（圖／翻攝自Threads）

韓國財閥向來是韓劇最愛的題材，而現實世界裡的SK集團會長崔泰源（최태원），人生經歷甚至比八點檔還戲劇化，身為韓國四大財閥之一SK集團掌門人，他不僅帶領SK海力士成為AI時代最重要的半導體企業之一，也曾兩度入獄、爆出婚外情、與前總統女兒上演亞洲最昂貴離婚官司，近日他陪同輝達執行長黃仁勳在首爾街頭發送零食，又因用丟的遭韓網炎上，再度成為話題人物。崔泰源1960年出生，是SK集團創辦人崔鍾賢之子，從小就被視為財閥接班人培養，1980年代赴美求學期間認識時任韓國政壇重量級人物盧泰愚的女兒盧素英，兩人相戀後於1988年結婚。由於當時盧泰愚正好當選韓國總統，因此這段婚姻被外界形容是韓國最具代表性的「政商聯姻」，婚後2人育有2女1子，而SK集團也在1990年代快速崛起，從能源事業一路跨足電信、半導體與化工產業，成為韓國第二大財閥集團。不過這段人人看好的豪門婚姻，後來卻成為韓國社會討論超過10年的世紀醜聞。事實上，崔泰源能作為集團掌門人，他的商業能力備受肯定，但爭議也從未少過，2003年他因SK集團會計造假與內線交易案遭判刑入獄，成為韓國少數坐牢的財閥領袖之一，出獄後重返企業經營，沒想到2013年又因挪用公司資金進行投資，再度被法院判刑4年。然而韓國社會最不滿的是，崔泰源最終獲得時任總統朴槿惠特赦提前出獄，讓外界再度質疑韓國長年存在的「財閥無敵」文化，每當大型企業家涉案後獲赦免，總會引發「法律對財閥特別寬容」的批評聲浪，即便如此，崔泰源回到SK後仍成功帶領集團發展，尤其近年AI浪潮席捲全球，SK海力士成為HBM高頻寬記憶體龍頭，也讓他的影響力持續攀升。崔泰源人生中的第一大風暴，那婚外情事件則是徹底摧毀他的公眾形象，2015年底崔泰源突然在韓國媒體刊登公開信，坦承自己與金喜英長期交往，甚至已經育有一名女兒，他在信中表示希望能與妻子盧素英離婚，並對另一個家庭負起責任。消息曝光後震撼全韓國，因為當時崔泰源與盧素英已結婚近30年，而盧素英多年來始終以財閥夫人身分陪伴丈夫，甚至在崔泰源2度入獄期間奔走協助處理官司與家庭事務，因此許多韓國民眾認為崔泰源是在事業成功後拋棄糟糠妻，因此輿論幾乎一面倒支持盧素英，也讓這場豪門婚變成為韓國最受矚目的社會事件之一。崔泰源婚外情曝光後，雙方展開長達數年的離婚攻防，2019年盧素英正式提出反訴，要求分配崔泰源持有的SK集團資產，由於SK集團市值驚人，案件被韓媒封為「韓國世紀離婚案」，甚至被稱為亞洲最昂貴的離婚官司。2024年二審法院判決崔泰源必須支付前妻約1.38兆韓元（約新台幣325億元）財產分配金，以及20億韓元（約新台幣4157萬）的精神賠償金，創下韓國離婚訴訟史紀錄，這場判決下來讓SK集團的股權結構差點被動搖，但最終也在崔泰源奔走下穩定下來。近年隨著AI產業爆發，崔泰源逐漸以企業領袖身分重新活躍於國際舞台。不過近日黃仁勳訪問韓國期間，崔泰源陪同出席街頭活動，兩人一起向民眾發送零食，有網友拍下影片發現，黃仁勳親手將零食遞給粉絲，而崔泰源則疑似直接用拋丟方式發送，引發部分韓國網友批評「太沒禮貌」、「是在餵狗嗎」。影片曝光後迅速登上韓網熱門話題，也讓這位向來充滿爭議的財閥掌門人再度成為焦點。