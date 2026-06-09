我是廣告 請繼續往下閱讀

烤五花肉店和Genesis BBQ成大贏家

店家獲得黃仁勳免費宣傳走紅

知名人蔘雞湯店 黃仁勳也沒錯過

如何解釋黃仁勳帶來的韓國餐飲業熱潮？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束訪問韓國的五天四夜行程，不僅與韓國科技巨頭展開合作，他在韓國所到之處皆引來大批人潮，帶起餐飲業與食品業巨大商機和錢潮，黃仁勳版本的韓國美食地圖也在社群不斷傳遞，他所涉足的店家紛紛走紅。其中一家店更是讓黃仁勳連續吃了兩次。根據韓聯社與韓國時報等媒體報導，黃仁勳的韓國之旅，讓韓國酒類、食品及餐飲業界掀起新一波消費商機，黃仁勳造訪的地點以及他喜愛的美食，透過社群媒體（SNS）迅速擴散，相關品牌與店家正享受顯著的宣傳效益，韓國年輕世代認為他是「懂吃的人」。黃仁勳6月5日抵達首爾，晚餐與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨以及Naver創辦人李海珍等人來到位於地鐵弘益大學站附近的烤五花肉店「兄님저요」餐敘，吃了烤豬五花肉，以及泡菜冷麵等韓國美食。當時桌上擺放著韓國海特真露(HiteJinro)的 Terra 啤酒、Chamisul 燒酒和 Ilpoom Jinro 燒酒，以及另一品牌OB的Cass客思啤酒，這些都是韓國最暢銷的酒精飲料。結束後，黃仁勳以及部分高層來到附近一家炸雞連鎖店Genesis BBQ續攤。這家連鎖餐飲集團以旗下品牌「bb.q CHICKEN」聞名。Genesis BBQ提到，黃仁勳當晚造訪並沒有事先安排，而是臨時起意，點的是其招牌餐點「黃金橄欖油炸雞」。黃仁勳一行人還在聚餐烤肉店附近的鯛魚燒專賣店「Fairy Berry Banana」，團購了Nutella巧克力鯛魚燒、奶油起司鯛魚燒以及韓國傳統穀物飲品套餐等商品。店家在社群平台上發布影片，隨即有兩百多萬人觀看，甚至在Naver地圖等平台上打出「黃仁勳選擇的鯛魚燒」增加熱度；此外，黃仁勳所在餐廳位於弘大商圈，也讓附近便利商店GS25多家門市營業額大增60%。由於去年訪韓期間，黃仁勳因喝香蕉牛奶而成為話題主角的韓國國民飲品品牌Binggrae，此次也針對他來訪迅速因應，在弘大周邊便利商店將香蕉牛奶供貨量提高至平時的2至3倍。黃仁勳此行還去了首爾鐘路區知名的「土俗村蔘雞湯」，同樣也是臨時前往，黃仁勳點了蔘雞湯和蔥煎餅；此外，7日上午11時50分造訪首爾市中心的又來屋（Woo Lae Oak，우래옥）餐廳，與現代汽車集團會長鄭義宣共進午餐；以及首爾南大門市場以刀削麵聞名的「南海食堂」，這些黃仁勳造訪店家也持續在韓國社群平台上受到關注，預計未來將吸引更多韓國本地與海外遊客前往朝聖。韓媒提到，黃仁勳7日在為斗山熊隊開球後，又被拍到在蠶室棒球場透過外送訂購Genesis BBQ的「酥脆無骨炸雞」，畫面曝光後再度引發關注。黃仁勳手上拿的食物也銷量大增，由SK Hynix與7-Eleven合作推出的「Seven Select蜂蜜香蕉口味HBM Chip洋芋片」，在黃仁勳5日晚間大放送之下，6日至7日的銷售額較前一週同期暴增約8倍（704%），APP搜尋量飆升160倍。報導引述韓國食品業界分析指出，這次效應最大的原因在於，這並非企業花錢購買的廣告，而是全球知名人物出於個人喜好所做出的自主選擇，進而直接帶動消費，因此影響力特別強大。韓國食品業人士表示，透過全球影響力極大的名人，自然讓K-Food獲得曝光，也提高了海外消費者的興趣。我們期待這不僅能促進韓國市場，也能在海外市場帶來正面的宣傳效果；另一方面，黃仁勳所到之處都會帶動消費，已經出現某種粉絲經濟現象。