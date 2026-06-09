效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（9）日台灣時間17點30，先發交手起亞虎隊，目標本季第6勝，這是王彥程旅韓生涯第2度遭遇起亞隊，將再次對決MVP等級的強打金倒永，2人前次交手，王彥程3度解決金倒永，取得對戰優勢；起亞隊推出23歲右投黃河東硬戰，本季曾對韓華隊後援3局，拿下1場後援勝。《NOWnews》為讀者整理6月9日韓職SOOP線上免費直播資訊，以及賽前分析。
王彥程拚本季第6勝 本季第2度遭遇起亞虎
王彥程目前在韓職出賽12場，拿下5勝2敗，共投63.1局，防禦率3.13，是目前韓華陣中表現最優異的先發投手，王彥程曾在4月11日交手起亞隊，繳出「優質先發」，主投6局失1分，且3度解決強打金倒永，但最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。王彥程前1場出賽是在6月3日，先發交手斗山熊隊，主投5局失1分，最終無關勝敗。
韓華隊目前以30勝27敗1和、勝率5成26，排名聯盟第5位，距離龍頭LG雙子隊5場勝差。韓華隊在上週末的3連戰橫掃樂天巨人隊，近10戰奪下7勝，目前氣勢正旺，今日將挑戰4連勝。
起亞推出23歲黃河東硬戰 雙方3連戰將影響排名走勢
起亞隊今日推派黃河東應戰，本季出賽14場，拿下5勝1敗、1中繼，防禦率4.41，黃河東曾在4月11日對韓華隊後援3局無失分，最後拿下1場後援勝。黃河東從4月底轉入先發輪值，最近一次登板是6月3日交手樂天隊，僅投3局就失5分，最終吞下敗投。
起亞隊目前以32勝27敗1和、勝率5成42排名聯盟第4，距離龍頭LG隊4場勝差，今日起與韓華隊的3連戰，將直接影響2隊的排名。
📍韓華鷹 VS 起亞虎對戰資訊：
比賽時間：17：30
比賽地點：大田棒球場
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機直播：SOOP樹譜直播
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王彥程目前在韓職出賽12場，拿下5勝2敗，共投63.1局，防禦率3.13，是目前韓華陣中表現最優異的先發投手，王彥程曾在4月11日交手起亞隊，繳出「優質先發」，主投6局失1分，且3度解決強打金倒永，但最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。王彥程前1場出賽是在6月3日，先發交手斗山熊隊，主投5局失1分，最終無關勝敗。
韓華隊目前以30勝27敗1和、勝率5成26，排名聯盟第5位，距離龍頭LG雙子隊5場勝差。韓華隊在上週末的3連戰橫掃樂天巨人隊，近10戰奪下7勝，目前氣勢正旺，今日將挑戰4連勝。
起亞推出23歲黃河東硬戰 雙方3連戰將影響排名走勢
起亞隊今日推派黃河東應戰，本季出賽14場，拿下5勝1敗、1中繼，防禦率4.41，黃河東曾在4月11日對韓華隊後援3局無失分，最後拿下1場後援勝。黃河東從4月底轉入先發輪值，最近一次登板是6月3日交手樂天隊，僅投3局就失5分，最終吞下敗投。
起亞隊目前以32勝27敗1和、勝率5成42排名聯盟第4，距離龍頭LG隊4場勝差，今日起與韓華隊的3連戰，將直接影響2隊的排名。
📍韓華鷹 VS 起亞虎對戰資訊：
比賽時間：17：30
比賽地點：大田棒球場
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