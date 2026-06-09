曾經拿下香港小姐季軍的吳文忻，2022年確診乳癌，一度經過治療後痊癒，卻又復發且擴散至淋巴腺，去年更檢查出惡化為第4期、癌細胞轉移至腦。今（9）日她的家人宣布她已在醫院於睡夢中離世，享年51歲。她的兩個女兒有來跟她道別，之後會由爸爸照顧。而她生前最後發文還提到「草蜢」蔡一傑，寫道：「傑哥，我們要一起努力，加油啊。」沒想到一個多月之後，彼此已天人永隔。
吳文忻抗癌努力圓夢 始終沒有放棄
吳文忻是在1998年參加香港小姐選美入行，當時拿下第3名，雖然不像冠軍向海嵐立刻成為主辦單位TVB的力捧花旦，卻也參演過20多部電影、劇集也曾主持節目。她的人生最後階段給觀眾最深的印象就是抗癌鬥士，隨著癌細胞擴散到腦，各種治療期間的不適，她都撐下來，還圓了當歌手的夢想，推出一曲〈重生〉，就連最後發文都不忘記和病友相互打氣，讓觀眾感到不捨。
去年底吳文忻因〈重生〉在音樂獎項上獲得新人獎，主持人介紹她出場時提到「癌症末期病人」，讓她忍不住發文強調第4期還有救、絕對不等於末期，末期通常指接近終結，4期病患也有很多治癒的例子。無奈她為自己打氣，最終還是無法戰勝病魔，半年之後就撒手人寰。
吳文忻最後發文提到蔡一傑 約好彼此一起加油
她在4月底最後發文還提到吃了抗生素和類固醇，脾胃搞得很差，晚上也睡不好，表示既然是藥物影響的副作用，也解決不了事情，不如先處理自己的心情，讓人看到她堅強的一面，也提到去看「草蜢」演唱會，和患腦癌、動過頭部手術的蔡一傑聊了天也互相勉勵，然而卻沒能如願抗癌成功。
吳文忻親友的聲明：
致所有關心吳文忻的朋友，
我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。
在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。
感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。
懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。
Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。
吳文忻的家人和好朋友
資料來源：吳文忻IG
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吳文忻是在1998年參加香港小姐選美入行，當時拿下第3名，雖然不像冠軍向海嵐立刻成為主辦單位TVB的力捧花旦，卻也參演過20多部電影、劇集也曾主持節目。她的人生最後階段給觀眾最深的印象就是抗癌鬥士，隨著癌細胞擴散到腦，各種治療期間的不適，她都撐下來，還圓了當歌手的夢想，推出一曲〈重生〉，就連最後發文都不忘記和病友相互打氣，讓觀眾感到不捨。
去年底吳文忻因〈重生〉在音樂獎項上獲得新人獎，主持人介紹她出場時提到「癌症末期病人」，讓她忍不住發文強調第4期還有救、絕對不等於末期，末期通常指接近終結，4期病患也有很多治癒的例子。無奈她為自己打氣，最終還是無法戰勝病魔，半年之後就撒手人寰。
她在4月底最後發文還提到吃了抗生素和類固醇，脾胃搞得很差，晚上也睡不好，表示既然是藥物影響的副作用，也解決不了事情，不如先處理自己的心情，讓人看到她堅強的一面，也提到去看「草蜢」演唱會，和患腦癌、動過頭部手術的蔡一傑聊了天也互相勉勵，然而卻沒能如願抗癌成功。
吳文忻親友的聲明：
致所有關心吳文忻的朋友，
我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。
在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。
感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。
懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。
Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。
吳文忻的家人和好朋友