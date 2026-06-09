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▲紐約尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）雖未能帶領球隊拿下Game 3、不敗金身遭到中斷，但目前各方大數據模型依舊看好經驗豐富的尼克握有超過六成的奪冠優勢。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克奪冠機率： 約 65% 至 75% （依舊為超級大熱門）。





約 （依舊為超級大熱門）。 聖安東尼奧馬刺奪冠機率： 約 25% 至 35% （自G3前的20%大幅回升）。





2026年NBA總冠軍賽戰局出現變化，馬刺在關鍵G3成功於麥迪遜廣場花園以115：111擊敗紐約尼克，避免陷入史無前例的0比3絕境，也將系列賽追成1比2。不過，儘管黑衫軍成功在客場續命，各大數據模型與博彩市場最新預測仍顯示，尼克依舊掌握明顯優勢，奪冠機率維持在65%至75%之間，馬刺則約落在25%至35%，這場勝利雖然替系列賽帶來懸念，卻尚未改變尼克仍是總冠軍最大熱門的事實。馬刺眼前的這座歷史大山，遠比外界想像得還要崇高。在NBA總冠軍賽的歷史長河中，共出現過兩支在自家主場輸掉前兩戰的隊伍，分別是1993年的鳳凰城太陽與1995年的奧蘭多魔術，而這兩隊最終皆以爭冠失敗告終。馬刺如今是史上的第三例。雖然歷史上共有5支球隊成功上演過0：2逆轉奪冠戲碼，包含1969年塞爾蒂克、1977年拓荒者、2006年熱火、2016年騎士以及2021年公鹿。但這其中存在著一個致命的關鍵差異：因此，雖然馬刺拿下了Game 3，但他們依然身處歷史禁區，正在挑戰一項從未有人完成過的「不可能任務」。這場關鍵的Game 3勝利，確實實質性地扭轉了投注市場與大數據模型的風向。在Game 3開打前，手握2：0領先的尼克奪冠機率來到70-80%，馬刺的封王機率一路暴跌。但今天馬刺於客場逆襲成功後，系列賽總比分來到1勝2敗，兩隊的封王機率也迎來了最新的微調校正：馬刺若想徹底打破歷史魔咒，接下來的戰略核心非常明確。首先，文班亞馬等年輕核心的爆發力必須在客場維持高檔，如同Game 3中年輕後場卡斯特的突起，才能有效撕裂尼克的防線。不過，馬刺眼前的挑戰依舊險峻。他們必須在麥迪遜廣場花園「至少再贏一場」，否則若是帶著1勝3敗被聽牌的局面回到聖安東尼奧。尼克隊在今年季後賽屢屢上演落後反超的逆轉秀，展現出極強的韌性，特別是布朗森在關鍵時刻的冷血殺手特質，將是馬刺防守端揮之不去的噩夢。G3的勝利讓系列賽「活了下來」，但G4才是決定馬刺能否真正逆天改命的終極轉折點。