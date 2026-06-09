我是廣告 請繼續往下閱讀

改編自超人氣網路漫畫的Netflix校園爽劇《鐵拳教育》上線後火速登頂排行榜冠軍。劇中飾演後勤智囊「奉靳代」的表志勳（P.O）也成為話題焦點之一。表志勳其實是偶像團體Block B的rapper出身，是ZICO隊友。轉戰演員後曾因在職場劇《好搭檔》中的表現被網友狠嫌演技差。對此他展現高EQ，自認是因為過去在《新西遊記》等綜藝形象太深植人心，才讓觀眾一開始難以代入。如今，終於憑藉《鐵拳教育》的呆萌天才一角，成功用實力證明自己。許多透過《新西遊記》、《大逃出》等熱門綜藝認識P.O的年輕觀眾，可能都快忘了他其實是從嘻哈男團Block B出道，在團中也是個rap擔當。隨著《鐵拳教育》熱播，不少網友考古起他早期在團體中頂著強烈造型、用渾厚低音砲轟炸舞台的rap影片，紛紛驚呼：「反差也太大！」雖然許久沒有團體活動，但Block B其實還沒解散，依然還有許多粉絲等著看他們在舞台上合體表演的模樣。雖然表志勳過去曾參與《男朋友》、《德魯納酒店》等熱播劇，但觀眾對於他的演技評價卻是不盡人意。特別是在搭檔張娜拉主演的職場劇《好搭檔》中，他飾演男二號律師「全恩浩」，卻在播出前期遭到大批觀眾苛評，被詬病在眾多實力派演員中演技顯得侷促、沒有律師的專業知性感。對於網友的批評，表志勳曾在YouTube節目上展現高EQ坦言：「因為我在綜藝節目中展現了太多搞笑、呆萌的模樣，所以當我出現在電視劇中時，觀眾可能需要一些時間才能代入角色。在劇情前期，確實會讓觀眾產生違和感。」雖然當時部分網友認為他「把演技問題推給綜藝形象」，但他仍展現了積極成熟的心態，表示：「如果有沒演好的地方，那也是我需要接受的，只要做得更好就行了。」不過表志勳綜藝形象，反而成為他拿下《鐵拳教育》關鍵角色的契機。劇中的「奉靳代」是原著漫畫中沒有的全新原創角色，設定上是一名「KAIST（韓國科學技術院）兩年就畢業的天才」，卻有著膽小、機智又帶點宅男感的反差性格。在《鐵拳教育》的新聞發布會上，表志勳幽默地自嘲：「奉靳代是一個帶有宅男感的角色，我自身的形象似乎對選角起到了幫助。看起來有些呆、也不像特別聰明的樣子，可能影響了導演的選擇，我也努力把這一點運用到角色塑造中。」導演洪鍾燦則力挺表志勳，表示奉靳代是帶領觀眾進入世界觀的重要靈魂，「是一個既可愛又必須聰明的角色。我平時在綜藝等節目中看到的表志勳先生非常可愛，所以立刻向他提出了邀請。」在《鐵拳教育》中，表志勳成功消化了遊走在「天才特務」與「呆萌臥底」之間的複雜角色。他收放自如的表現，成功緩和了劇中沉重的校園霸凌氛圍，也總算能撕掉外界貼上的標籤。