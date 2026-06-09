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談成果點名這3家企業

行程滿檔臨時多待一天

▲黃仁勳（右）登上韓國國民綜藝《劉QUIZ》，同框主持人劉在錫（左）。（圖／翻攝自IG@youquizontheblock）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（9）早從首爾金浦國際機場搭機離韓，結束為期5天的旋風訪韓之行。黃仁勳在現場與歡送他的民眾合照簽名，對於自己與家人在韓國所受到的歡迎表達由衷感謝。而被問到此次韓國行的成果，黃仁勳提到與SK海力士、NAVER、SK電訊建立了合作夥伴關係，強調在韓國建立AI生態系統的重要性。綜合韓媒報導，黃仁勳在機場笑著說「我得回家了（I have to go home）」當作開場白，黃仁勳大讚對這5天的韓國訪問非常滿意，「我和家人真心感到在此受到熱烈的歡迎」。被問到此次韓國行的成果，黃仁勳說與SK海力士建立了長期合作夥伴關係；同時也與NAVER和SK電訊分別建立了AI雲夥伴關係。認為這些合作對彼此都相當具有意義，且夥伴關係將是長期性的。黃仁勳強調，與韓國企業的合作將會進一步擴大，並著墨在打造「AI生態系」，黃仁勳表示，「韓國最大的貢獻在於發展AI產業並打造AI生態系。如果沒有韓國的技術，要構建頂尖的AI超級電腦是不可能的」。據了解，黃仁勳原訂8日就要離開韓國，但是因為行程滿檔，最終延後到今天早上才走。黃仁勳在韓國與一連串重要企業的高層會面，領域橫跨半導體、電信、網路平台、汽車和機器人，除了之前提到的SK海力士、NAVER和SK電訊，還有與LG集團會長具光謨、現代汽車集團會長鄭義宣等人會面，另外也與新創企業及遊戲業界人士進行了交流。另外，黃仁勳更參與綜藝節目《劉QUIZ》的錄製同框劉在錫，7日現身蠶室棒球場替比賽開球，加上剛到韓國第一天先與傳奇電競選手「Faker」李相赫碰面，之後又訪問了首爾大學與學生互動，黃仁勳整個韓國行方方面面都受到廣泛矚目，尤其深受年輕人喜愛成為社群網路話題焦點，親民身段大受好評，更是其他企業領袖不易達成的成就。