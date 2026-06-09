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雨量為什麼單位用毫米不是公升？氣象署公布正解

雨量是「長度單位」，不是「體積單位」

原因是體積單位不適合用來比較不同地點的雨量，降雨的面積不同，裝到的水自然就不同，難以公平比較。

▲氣象署解答雨量「毫米（mm）」是長度單位，不能夠用水桶量，這是指在沒有任何排水時，土地上的積水高度或者每平方公尺面積上，下了幾公升的水。（圖/中央氣象署提供）

因此氣象單位會用『每單位面積上，下了多少體積的水』這個概念，然後把水的體積除上面積，就剩下長度單位了。

10毫米好像很少「台北市舉例嚇壞」！300毫米根本超危險

會有「3公分高的積水」或者「每平方公尺的土地下了30公升的水」。

相當於台北市多10毫米雨量，是降下270多萬公噸的水體，這足以填滿1087座奧運賽事級游泳池。」

▲假設台北下雨增加10毫米，其實是降下270多萬公噸的水體，足以填滿1087座奧運賽事級游泳池。（圖／記者邱曾其攝 ,2026.06.08）

萬一排水通道宣洩不及，大水往其他地方流竄，嚴重時可能在山區造成山洪暴發、土石流，河川暴漲、溢流甚至潰堤，或是在地勢較平坦的地區產生積、淹水等災情。」

雨量數字小不代表破壞力不強！中南部今下午起嚴防致災降雨

一旦這些水「流動」起來，就容易對途中經過的地方、平地或低漥地區，造成可怕的破壞力！

▲幾百毫米的雨看起來只不過是幾十公分高，但是當大範圍的地表承接這些水之後，一旦這些水「流動」起來，就容易對途中經過的地方、平地或低漥地區，造成可怕的破壞力！（圖／蘇澳鎮公所臉書粉專）

包括「達200毫米的雨為豪雨」、「達350毫米的雨為大豪雨」、「達500毫米的雨為超大豪雨」。

豪雨就會對部分地區造成淹水災情，大豪雨、超大豪雨更是有致災的風險，所以當你聽到以上規模的雨量時，真的要提高警覺、盡快防備！