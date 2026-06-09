西南氣流、梅雨鋒面豪雨今（9）日持續影響台灣，根據中央氣象署最新雨量預報，中南部許多山區明天也達到停班停課的標準，24小時雨量將降下340毫米的驚人雨量，平地也有最高250毫米的預估。不過你是否好奇，到底為什麼雨水明明是液體，不是用公升、毫升卻是採用長度單位「毫米」呢？對此，氣象署也解答，體積單位不適合用來比較不同地點的雨量，降雨的面積不同，裝到的水自然就不同，難以公平比較。
雨量為什麼單位用毫米不是公升？氣象署公布正解
氣象署表示，很多朋友覺得疑惑，為什麼雨量是用「幾毫米」表示，而不是「幾毫升」、「幾公升」，首先要跟大家科普，雨量是「長度單位」，不是「體積單位」，我們常常說「某地降雨達300毫米」並不是說雨水的體積，而是一種長度，那為什麼直接說「幾公升的水」，好像比較直觀？原因是體積單位不適合用來比較不同地點的雨量，降雨的面積不同，裝到的水自然就不同，難以公平比較。
氣象署舉例「A地庭院接到1公升的雨水，B地庭院大樓屋頂接到3公升的雨水，我們能說B地的雨比較大嗎？答案是不行，因為我們不知道兩地承接雨水的面積有多大！」氣象署解釋，同樣的雨勢，下在面積越大的土地或容器，裝到的水就更多，也就是說，用體積來描述雨量的話，數字的大小幾乎會取決於盛裝雨水的「容器」的「底面積」大小。
「所以為了公平、準確比較不同地點的降雨量，我們需要用固定底面積來作比較，因此氣象單位會用『每單位面積上，下了多少體積的水』這個概念，然後把水的體積除上面積，就剩下長度單位了。所以我們可以直接用一個長度單位來描述降雨的量值，在台灣我們會用標準公制單位，衡量每平方公尺的面積上，下了幾公升的水，經過單位換算，就是我們熟悉的「毫米（mm）」這個長度單位。
10毫米好像很少「台北市舉例嚇壞」！300毫米根本超危險
氣象署也進一步解釋，大家可以想像成「雨下了多高」，例如30毫米的雨量，就是地上如果沒有排水，會有「3公分高的積水」或者「每平方公尺的土地下了30公升的水」。但是水是流動以及累積的，有時候聽起來沒什麼的雨量，一旦往低處匯聚之後，影響比你想像多很多！
「例如以增加10毫米的降雨來看，聽起來很像沒有很多，但以台北市為例，將多出來的10毫米均勻下在整個台北市，10毫米X台北市面積271.8平方公里，等於是多了271.8萬立方公尺，相當於台北市多10毫米雨量，是降下270多萬公噸的水體，這足以填滿1087座奧運賽事級游泳池。」
氣象署說：「每次在颱風、梅雨等顯著天氣系統影響時，就會常常聽到日雨量高達300毫米，假設沒有任何排水機制的情況下，這樣的水量大概可以累積到成人小腿肚高，但是水因為會流動、往低處流竄，即便有排水設施，這樣的水量不論是在流竄的過程中，或是最後在低處匯集之後的規模，都會非常可觀；萬一排水通道宣洩不及，大水往其他地方流竄，嚴重時可能在山區造成山洪暴發、土石流，河川暴漲、溢流甚至潰堤，或是在地勢較平坦的地區產生積、淹水等災情。」
雨量數字小不代表破壞力不強！中南部今下午起嚴防致災降雨
氣象署強調，強降雨的可怕之處是因為這些雨水到了地表之後會「流動」，幾百毫米的雨看起來只不過是幾十公分高，但是當大範圍的地表承接這些水之後，一旦這些水「流動」起來，就容易對途中經過的地方、平地或低漥地區，造成可怕的破壞力！
總結來說，雨量單位的「毫米」指的是「每平方公尺累積了幾公升的水」，可以想成「雨水積起來的高度」，有時候數字聽起來不大，但是只要分布面積大，就會累積驚人的水量。氣象署也針對「24小時累積雨量」進行劃分，包括「達200毫米的雨為豪雨」、「達350毫米的雨為大豪雨」、「達500毫米的雨為超大豪雨」。
氣象署說，豪雨就會對部分地區造成淹水災情，大豪雨、超大豪雨更是有致災的風險，所以當你聽到以上規模的雨量時，真的要提高警覺、盡快防備！依照目前中南部的最新雨量預估，都已經是達到豪雨等級，山區更是大豪雨警戒，下午開始中南部雨勢漸大，也請民眾要做好防災準備，不要覺得這不是颱風就輕忽。
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氣象署表示，很多朋友覺得疑惑，為什麼雨量是用「幾毫米」表示，而不是「幾毫升」、「幾公升」，首先要跟大家科普，雨量是「長度單位」，不是「體積單位」，我們常常說「某地降雨達300毫米」並不是說雨水的體積，而是一種長度，那為什麼直接說「幾公升的水」，好像比較直觀？原因是體積單位不適合用來比較不同地點的雨量，降雨的面積不同，裝到的水自然就不同，難以公平比較。
氣象署舉例「A地庭院接到1公升的雨水，B地庭院大樓屋頂接到3公升的雨水，我們能說B地的雨比較大嗎？答案是不行，因為我們不知道兩地承接雨水的面積有多大！」氣象署解釋，同樣的雨勢，下在面積越大的土地或容器，裝到的水就更多，也就是說，用體積來描述雨量的話，數字的大小幾乎會取決於盛裝雨水的「容器」的「底面積」大小。
10毫米好像很少「台北市舉例嚇壞」！300毫米根本超危險
氣象署也進一步解釋，大家可以想像成「雨下了多高」，例如30毫米的雨量，就是地上如果沒有排水，會有「3公分高的積水」或者「每平方公尺的土地下了30公升的水」。但是水是流動以及累積的，有時候聽起來沒什麼的雨量，一旦往低處匯聚之後，影響比你想像多很多！
「例如以增加10毫米的降雨來看，聽起來很像沒有很多，但以台北市為例，將多出來的10毫米均勻下在整個台北市，10毫米X台北市面積271.8平方公里，等於是多了271.8萬立方公尺，相當於台北市多10毫米雨量，是降下270多萬公噸的水體，這足以填滿1087座奧運賽事級游泳池。」
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氣象署強調，強降雨的可怕之處是因為這些雨水到了地表之後會「流動」，幾百毫米的雨看起來只不過是幾十公分高，但是當大範圍的地表承接這些水之後，一旦這些水「流動」起來，就容易對途中經過的地方、平地或低漥地區，造成可怕的破壞力！
氣象署說，豪雨就會對部分地區造成淹水災情，大豪雨、超大豪雨更是有致災的風險，所以當你聽到以上規模的雨量時，真的要提高警覺、盡快防備！依照目前中南部的最新雨量預估，都已經是達到豪雨等級，山區更是大豪雨警戒，下午開始中南部雨勢漸大，也請民眾要做好防災準備，不要覺得這不是颱風就輕忽。
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