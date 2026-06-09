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▲當皮克敏某一種類中的飾品全部收集完成，即可開啟「稀有飾品」進度條。（圖／記者周淑萍攝）

皮克敏全新「稀有裝飾」來了！自6月12日起新增稀有牙刷飾品，記得要收集特定類別中所有可收集的飾品皮克敏後，可開啟稀有飾品等級進度條，讓不少玩家哀嚎「五我才剛放生欸」。此外，稀有牙刷飾品，只會推出紅色、黃色、藍色、紫色、羽翅與岩石皮克敏的稀有飾品，目前尚不包含冰凍皮克敏。根據公告指出，從6月12日起開始，將會推出全新紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅與岩石皮克敏的稀有牙刷飾品，提醒玩家放生獲得積分先等等。也有不少玩家傻眼喊「丟光了才出現」、「笑不出來，集滿之後剛放生」、「我才剛解編我的牙刷二隊」。當皮克敏某一種類中的飾品全部收集完成，即可開啟「稀有飾品」進度條，目前稀有飾品共有八大種類，包括餐廳、麵包店、咖啡廳、水邊、路邊（金幣／瓶蓋）、超市（香蕉）、美容院，還有即將新增的牙刷。開啟稀有飾品進度條後，可透過積分獲得稀有飾品，該如何獲得積分？拔出該種類皮克敏加30分；該種類皮克敏取得飾品加200分。放生有飾品的皮克敏加20分；無飾品的加5分。每當稀有裝飾等級提升時，玩家將獲得一個「金色禮物（Gold Gift）」探索任務，被派出的皮克敏在完成探索返回後，將獲得稀有裝飾。因此，記得選擇你最希望穿上稀有裝飾的那隻皮克敏。