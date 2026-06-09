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▲《鐵拳教育》由（左起）秦基周、金武烈、李星民、表志勳主演，4人以暴制暴整頓校園。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇《鐵拳教育》在6月5日開播後，討論度不斷升高，還登上Netflix平台25個國家的冠軍。劇情以暴制暴，制裁校園惡霸、恐龍家長、鑽法律漏洞的少年犯、欺壓教師的學生等，雖然讓部分人質疑太過暴力，但大批觀眾都表示非常支持，就連「韓國教員團體總聯合會（教總）」，都在昨（8）日出面發聲力挺，透露許多現任教師都看哭，陷入悲傷與痛快的情緒中。韓國教總在昨日以評論方式力挺《鐵拳教育》，雖然教總對於劇中過多的暴力行為、教師動用私刑制裁的方式感到擔憂，但因為近年校園的確如劇中一樣逐漸走向失控，教總也因此力挺表示該劇揭露了崩壞教室的真實面，「教室的崩壞與侵害教權的行為已達到了極限。」教師們也因惡意投訴而被綁手綁腳。教總進一步透露了許多現役教師們看完後的心境，「他們感受到了難過、遺憾、痛快等複雜的感情。」教總也表示：「保障教權不僅僅是保護教師的權益，更是為了防止公民教育瓦解的國家級課題。」雖然力挺《鐵拳教育》，但教總也指出：「這部劇錯失的本質是，教師真正需要的是『法律保護機制』，而不是『拳頭』。」《鐵拳教育》由金武烈、李星民、秦基周、表志勳（P.O）主演，改編自人氣網路漫畫《極權教師》。內容講述一個虛構的機構、教育部長崔康石（李星民 飾）創立的「教權保護局」正式進入校園，可以不計任何方式的管理學生。金武烈飾演的督察羅華振，在第一集就上演以暴制暴、制裁校霸的超爽劇情，讓觀眾看得超痛快。