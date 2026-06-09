我是廣告 請繼續往下閱讀

正在帛琉出訪的副總統蕭美琴今（9）日表示，這兩天看到花蓮馬太鞍溪的工地主任獲救之外，非常遺憾看到新竹發生氣爆，及有多處淹水，他知道這對國人來講很心痛，要特別謝謝所有第一線急救救護人員的投入。花蓮馬太鞍溪昨因豪雨導致溪水瞬間暴漲，一名協助撤離機具的工地主任不慎受困，今天清晨已平安獲救；另外，新竹市東區高翠路今凌晨發生住宅氣爆事件，成釀2死2傷。對此，蕭美琴在帛琉受訪時表示，昨天有關注花蓮情況，看到有吉普車被沖走，非常慶幸在大家共同努力搜救下，及無人機協助，能找到這位工地主任，現在人在醫院急救，也希望他能趕快康復。蕭美琴提到，台灣真的山高水急，國人也面臨各種地震及氣候變遷所帶來的災害，去年在馬太鞍溪堰塞湖事件中，看到重大的氣候變遷及台灣的地理環境，在整個全社會韌性的角度來講，台灣需要去建構能夠快速的防災、復原及救災能力；他說，全社會韌性的建構，也是希望台灣未來能跟友邦分享，因為像帛琉的島國，他們同樣面臨氣候變遷所帶來的種種挑戰。蕭美琴續指，這兩天除了看到馬太鞍的工地主任獲救之外，也非常遺憾看到新竹發生氣爆的事件，以及有多處淹水，他知道對國人來講，都是很心痛的。蕭美琴也感謝所有第一線投入的救護人員、緊急救護人員，「我們對於台灣整體社會的面對各式各樣的突發狀況，所應對的能量，也一直是賴總統非常關注的」。