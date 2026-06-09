台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）又有熱門商品來了！去年8月在線上購物管道僅一分鐘就被掃光的「吃剩的東西」以及4款迷你持有物吊飾，還有實用的皮卡丘收納包等，將在本週末6月13日新到貨並上架，同時也持續提供免到現場排隊的線上購買管道！

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寶可夢中心6月13日熱門商品再販！吃剩的東西、皮卡丘收納包超可愛

台灣寶可夢中心近期發布商品再到貨通知，Pokémon Center TAIPEI將在2026年6月13日上架讓寶可夢毛絨玩具生活更加有趣的雜貨商品系列，有和毛絨玩具一起外出的「一起走收納包 精靈球」，還有以《寶可夢太陽&月亮》中莉莉艾使用的圓筒包為靈感設計的迷你包，另外還有可以掛於「Pokémon fit」系列毛絨玩具上的拿在手上的「迷你持有物(桃桃果 / 橙橙果 / 吃剩的東西 / 不變之石)」等豐富商品陣容。

此外，還有掛上附帶的背帶的「壁掛收納包」，推出了以皮卡丘與寶可夢中心為主題的兩款設計，能夠讓您搭配最喜歡的毛絨玩具，在家中共度快樂時光，也能帶著一起外出。

週末無法親自前往信義區排隊也沒關係，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於6月12日（五）16時00分在線上開始販售。

■6月13日台灣寶可夢中心商品清單

迷你持有物（桃桃果 / 橙橙果 / 吃剩的東西 / 不變之石 ) $150

▲4款迷你持有物時隔一年將再度於台灣寶可夢中心上架。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
▲4款迷你持有物時隔一年將再度於台灣寶可夢中心上架。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

一起走收納包 精靈球 $750
莉莉艾圓筒包造型迷你包 $1,250
 

▲一起走收納包精靈球還有以《寶可夢太陽&月亮》中莉莉艾使用的圓筒包。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
▲一起走收納包精靈球還有以《寶可夢太陽&月亮》中莉莉艾使用的圓筒包。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

壁掛收納包 ( 寶可夢中心 / 皮卡丘 ) $1,250

▲壁掛收納包寶可夢中心 / 皮卡丘。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）
▲壁掛收納包寶可夢中心 / 皮卡丘。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）


台灣寶可夢中心6月入店整理券發放實施日期

6月13日（六）、19日（五）、20日（六）、27日（六）、28日（日）

上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。

▲台灣寶可夢中心6月活動行事曆。（圖／寶可夢官方網站）
▲台灣寶可夢中心6月活動行事曆。（圖／寶可夢官方網站）

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...