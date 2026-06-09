強盛的西南氣流，搭配滯留鋒面夾擊，台灣今（9）日午後至明（10）日清晨，大約18小時將迎接「降雨最高峰」，高雄市六龜區已經出現時雨量76毫米的觀測數據，體感上「撐傘幾乎沒有用」，中央氣象署提醒，西半部、東北部及花東山區要持續注意局部豪雨，嘉義以南山區可能出現豪雨以上等級雨勢。
隨著西南氣流的雷雨帶中午後移入台灣，中南部上空持續出現「中小尺度對流」，帶來顯著強風、短延時豪雨，據氣象署觀測數據，今天下午高雄市六龜區時雨量76毫米、3小時雨量115.5毫米，表示短時間內，南台灣地區雨勢非常驚人。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天下午至明天清晨，會是降雨最高峰，中部、南部、基隆北海岸一帶強降雨風險高，明天午後，鋒面逐漸南移到台灣南端，且西南氣流減弱，降雨情形將會緩和許多，而周四（6月11日）的降雨，要觀察鋒面何時重返台灣。
針對「時雨量」的大小，氣象署也透過具象化的形容來表達體感，若以70毫米以上來看，雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差，且已經超出一般城市排水系統的負荷。
🟡時雨量對人體感受
📌10~20毫米：降雨聲明顯、說話不容易聽到，在外撐傘腳會被淋濕。
📌20～30 毫米：傾盆大雨，開車即使將雨刷調到最快，視線仍然不良，撐傘部分身體也會被淋濕的程度，路邊地勢較低處也會開始積水。
📌30～50 毫米：雨勢已經很激烈，像倒水桶一般，路面會開始明顯大範圍積水。
📌50～80 毫米：雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差，且已經超出一般城市排水系統的負荷。
📌80毫米以上：猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，好像天空快掉下來一樣，會發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。
📌100 毫米以上：極端等級，極易致災！
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針對「時雨量」的大小，氣象署也透過具象化的形容來表達體感，若以70毫米以上來看，雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差，且已經超出一般城市排水系統的負荷。
📌10~20毫米：降雨聲明顯、說話不容易聽到，在外撐傘腳會被淋濕。
📌20～30 毫米：傾盆大雨，開車即使將雨刷調到最快，視線仍然不良，撐傘部分身體也會被淋濕的程度，路邊地勢較低處也會開始積水。
📌30～50 毫米：雨勢已經很激烈，像倒水桶一般，路面會開始明顯大範圍積水。
📌50～80 毫米：雨的感受就像瀑布一樣，撐傘已經幾乎沒有用了，開車視野非常差，且已經超出一般城市排水系統的負荷。
📌80毫米以上：猛烈的程度讓人感受到壓迫感和窒息感，好像天空快掉下來一樣，會發生很多災害如大範圍淹水、土石流等。
📌100 毫米以上：極端等級，極易致災！