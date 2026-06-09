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檢方起訴三大罪狀

1. 疑似詐領助理費共787萬多 好幾位假助理曝光

2. 發放自中國輸入未經查驗快篩試劑疑觸法

3. 張俊傑疑詐領原住民協會近千萬 檢方求刑16年以上

《鏡周刊》爆料案外案：轉手豪宅獲利5千萬 金流可疑

高金素梅今年2月遭搜索 5月遭第三度傳喚

否認違法輸入快篩 喊「公道自在人心」

藍委痛批執政政府「清算在野」、「政治操作」

綠委反嗆「司法講求證據」、「應向全民說真相」

律師觀點：助理已認犯行 高金素梅恐難逃重罪

七連霸、在任長達20餘年的無黨籍立委高金素梅昨（8）日因涉詐領助理費、涉違法輸入醫療器材等案遭台北地檢署起訴，並被求處重刑12年6個月。全案一共起訴24人，包含高金素梅、其弟高金建華、其姊高金秋燕，以及辦公室核心助理張俊傑等人，成為近期最受關注的政壇司法案件。《NOWNEWS今日新聞》本篇帶讀者了解高金素梅被起訴案件的相關內容。根據檢方統計，高金素梅遭控詐領的787萬2743元，主要是立法院公費助理相關費用，包含：公費助理薪資、加班費、年終獎金，以及育嬰留職停薪津貼。其中，未實際任職的弟媳劉沛穎也申報為公費助理，長期領薪達75萬9629元；張俊傑長期旅居中國的長女也申報為公費助理，領薪資與加班費高達388萬5982元；張俊傑本人也被控未實際從事助理職務，仍申報公費助理，疑詐領53萬8155元。令人咋舌的是，1名陳姓助理甚至於2013年間，以育嬰留停名義向勞保局詐得育嬰津貼，領取15萬8040元。該助理在生下第2個孩子後，依法可申請育嬰留職停薪津貼。不過，陳姓助理實際上並未停止在立法院的工作，仍持續執行助理職務，高金素梅並授意負責行政業務的助理安排1名楊姓人士掛名接替職缺，以符合留職停薪的表面形式；在相關文件掩護下，陳姓助理一方面持續領取助理薪資，另一方面則以育嬰留停名義申請補助。另外，高金素梅指派公費助理露子·吉尤處理「梅園文創／Giwas Ali餐廳」業務，並由立法院負擔薪資，領取56萬3234元；林姓助理處理「部落行銷有限公司」業務，並以其母親作人頭申報助理，獲取54萬5917元；以及將1名實際在「十一音像有限公司」任職的高姓人士申報為公費助理，領取142萬1786元。除詐領助理費，高金素梅也被查出在新冠疫情期間，利用政府放寬民眾自境外輸入每人100劑、限個人自用的快遞進口規定，透過多人名義，自中國廈門輸入共計7萬4400劑未經核准、未經查驗許可的快篩試劑，來源被指為「寶太生物科技有限公司」。而檢方認定，相關試劑並非供個人自用，而是由高金素梅團隊統籌分配至原住民族地區發放，此涉嫌違反《醫療器材管理法》。值得注意的是，整起案件中的核心角色張俊傑同遭求處重刑16年以上，除被控參與高金素梅辦公室的助理費案，包含虛報人頭、低薪高報，以及違法輸入快篩試劑等案外，他也被查出實際掌控「台灣原住民多族群文化交流協會」，並在2015年至2018年間以原住民射箭賽、歌謠演唱等活動，向政府機關與國營事業詐領補助款，合計933萬5000元。另外，張俊傑也在2017年至2018年間，把透過該協會獲取的補助款犯罪所得，由他人提領現金其中436萬2000元後再交給自己，藉此製造金流斷點，因此遭檢方指控涉及洗錢、公司驗資不實等，而他否認重罪、未繳回犯罪所得，因此遭求處從重量刑16年以上。而在高金素梅被起訴的隔日，周刊即爆料除上述3大罪狀外，檢調追查還發現高金素梅金流可疑，其胞弟高金建華曾持有北市豪宅「戀戀長安」，後又轉售給張俊傑女兒。另外，高金素梅曾以2500萬元購入「領袖大樓」，並在4年前以8000萬元售出，獲利超過5000萬元，隨後再買進陽明山豪宅「陽明一會」，價格低於前屋主買價7％，相當啟人疑竇。根據該報導，檢調懷疑大直豪宅「明水大觀」也與高金素梅有關，但高金素梅僅稱相關購屋細節應詢問胞姊高金秋燕及一名黃姓鋼鐵業人士。值得注意的是，高金秋燕長年以志工身分在立法院研究室協助行政事務，今年2月檢調搜索高金辦公室時，在高金秋燕上鎖抽屜內查出大量銀行存摺、帳冊及金融資料，成為資金流向的關鍵人物。高金素梅案爆發係自今年2月10日遭台北地檢署兵分30路大動作搜索，地點包括其陽明山住家和國會辦公室，一共18人被帶回約談，包括高金素梅、張俊傑、多名助理、前屏東縣議員周陳文彬等。直到5月13日，高金素梅第三度遭台北地檢署傳喚到案說明，並於複訊後請回，她當時面對媒體時僅表示「勇敢面對」。如今台北地檢署偵結於6月8日將全案偵結，並依《貪污治罪條例》等罪對高金素梅具體求刑12年6月以上，總共起訴24人。面對遭求處重刑，高金素梅同天發文表示，自己自2002年進入立法院後，長期投入原住民族權益、部落建設與社福民生問政，因服務範圍遍及全台部落、都會與離島，必須仰賴機動性高且專業的助理團隊。她強調，張俊傑不只是助理與質詢稿主筆，更是她參與原運與問政的重要老師，長年為原住民族權利奔走，值得肯定。針對起訴書提及的「部落行銷」、「梅園文創」，高金素梅否認自己成立公司或出資，稱相關平台是朋友為推廣部落產業、小農、手工藝與在地就業而建立。至於新冠快篩案，她強調當年部落資源不足、疫情嚴峻，團隊與地方議員穿雨衣雨鞋挨家挨戶發放快篩，是救命防疫的義舉，不應成為起訴依據。高金素梅更直呼「我相信天道酬勤，公道自在人心」，並感謝團隊、律師與支持者在風波中陪伴，並表示將持續捍衛原住民族權利、監督政府、看緊人民荷包與守護和平。高金素梅遭求重刑的消息震驚政壇，國民黨立委羅智強就批評，總統賴清德「容不下民主制衡」，把司法變成利刃，追殺、清算在野，並稱已有17名在野黨立委有案在身。同時，國民黨立委、黨團副書記長王鴻薇也怒轟，高金素梅被求刑有很多政治操作的痕跡，她並質疑前民進黨秘書長吳乃仁積欠台糖1.7億元，長達23年法院才做拘提，到現在人都不知在何處，請問到底是誰給吳乃仁保護傘，可以撐這麼久、這麼大？另外，民眾黨主席黃國昌也曾2月表示，聽到高金素梅遭搜索的消息「滿震驚」，他雖沒做過多評論，但仍強調司法應是捍衛公平正義的底線，「不應該成為執政者打壓異己的工具」。綠營方面，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄則認為，若當事人認為檢察官證據不合理，就應在法院正面攻防、爭取司法權益，光是喊政治追殺、政治清算，這在政治上或許可以喚起同溫層同情，但司法上仍是看證據。民進黨發言人林楚茵則反嗆藍營，高金素梅一邊高喊「看緊人民荷包」，一邊卻挪用納稅錢，批其政治與利益結構「極其暗黑」，呼籲高金素梅主動配合司法、向全民坦白真相。最後，律師黃帝穎認為，高金素梅貪污助理費一案中，共犯弟媳等3人頭助理已坦承犯行，這對主嫌高金素梅的殺傷力，如同前台北市副市長彭振聲罪圖利，在刑法共犯要件上直殺主嫌柯文哲，高金素梅在法庭上恐難逃貪污重罪。律師陳君瑋也發文指出，檢調目前大概分2個方向偵辦高金素梅，一部分是詐領助理費、詐欺罪、進口快篩，此部分事證明確，證人幾乎都認罪，逃不了，先起訴。