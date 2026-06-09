國民黨新北市長參選人李四川日前發布到三重吃滷肉飯的影片，卻遭質疑三重的台語發音「Sam-tiông」錯誤，而不是常用的「三重埔」（Sann-tîng-poo），引發熱議。對此，台北市長蔣萬安今（9）日被問到「三重」的台語怎麼唸？蔣萬安說，他太太教他唸「三重埔」（Sann-tîng-poo），不過唸三重「Sam-tiông」也通。

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蔣萬安今日下午繼續赴議會施政質詢，並於會前受訪。媒體詢問簡舒培質疑台北市600萬天價遮陽傘設計費疑挪用平均地權基金，蔣萬安回應表示，都發局也已經說明這符合平均地權基金的使用用途。

媒體問李四川「三重」台語發音遭指錯誤，問蔣萬安會用台語唸「三重」嗎？蔣萬安用台語說「我太太教我是三重埔，但是你說三重嘛ㄟ通！」

民進黨台北市長參選人沈伯洋因為近日連日大雨取消掃街，媒體問蔣萬安掃街行程嗎？蔣萬安回應說，每個人都有面對基層的方式。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...