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還沒出生先上工？眾笑：22歲已有22年工作經驗

▲花苗打菇的遊戲畫面吸引28萬人朝聖。（圖／huilingchang830422授權提供）

▲正常來說，通常是40隻長大的皮皮出動打菇。（圖／手機截圖）

花苗先搶位打菇？搶蘑菇拚手速SOP曝光

▲搶菇SOP，通常是預設為「工作力▼」，當有蘑菇生成時，立刻點入並火速按下「自動、GO」卡位。（圖／手機截圖）

台灣人的皮皮就是不會讓人失望 ！台灣今年掀起《皮克敏》熱潮，不少玩家每天出門走路、種花、打菇已成日常。不過近日有玩家發現一個離奇畫面，忍不住好奇發問：「為什麼這三盆皮皮還沒化成皮形就出門打菇了？」只見共有4個花苗迫不及待朝巨大蘑菇撲去，意外戳中大批玩家笑點，短短兩天吸引超過28萬人朝聖。Threads網友貼出一張《皮克敏》遊戲截圖：「為什麼這三盆皮皮還沒化成皮形就出門打菇了？」仔細一看，其實共有4個還是盆栽狀態、尚未正式長成皮克敏的花苗，竟然已經出現在打菇隊伍中，彷彿還沒出生就已經投入職場。眾人看完瞬間笑瘋，紛紛留言表示：還有玩家腦補出經典亞洲家庭情境：「亞洲父母當得很徹底」、「你們看看隔壁鄰居的皮，還沒出生就開始打工了，我養你們這麼大，叫你們搬個水果都心不甘情不願的。」更有人搞笑標記呼叫「皮勞部」。面對網友熱烈討論，原PO也親自回應：「他們可能知道，我只留KPI達標（搬水果）的皮。」至於最後真的是4盆花苗去打菇嗎？原PO回應《NOWNEWS》求證表示，一般來說，玩家通常會選擇「工作力▼」，代表將此刻能出動的皮皮依照戰力由強至弱排序，再點選「自動」就會快速選取40隻戰力最強的皮克敏，最後按下「GO」就可全員出發，也是搶菇拚手速的必備SOP。