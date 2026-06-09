中南部上空今（9）日午後湧入強烈的中小尺度對流。經濟部水利署稍早緊急發布最新淹水快訊，正式將高雄市六龜區列入「一級淹水警戒」。目前當地雨勢極度猛烈，氣象署測得六龜測站時雨量已瘋狂飆破 97 毫米，強降雨如同瀑布無情狂砸，部分低窪路段已出現大範圍積水，提醒在地居民與行經該路段的民眾務必提高警覺、注意防溺安全。
🟡 六龜時雨量直逼百毫米！全台前五大雨量站曝光
根據經濟部水利署與中央氣象署最新監測數據，這波雷雨帶在中午後正式移入，帶來極為恐怖的短延時豪雨。目前全台「TOP 5 雨量站」幾乎全由高雄市六龜區包辦，雨勢驚人：
1. 六龜（高雄市）：時雨量達 97 毫米
2. 新發國小（高雄市）：時雨量達 66.5 毫米
3. 寶山部落（高雄市）：時雨量達 47 毫米
4. 六龜（高雄市）：時雨量達 43 毫米
5. 加祿堂（屏東縣）：時雨量達 35.5 毫米
氣象署具象化形容，時雨量只要超過 70 毫米以上，體感上「雨的感受就像瀑布一樣」，此時走在路上撐傘根本完全沒有用，全身一樣會被淋濕；開車時的視野也會極差，雨勢猛烈程度極易超出一般城市排水系統的負荷，容易引發淹水災情。
🟡 未來 18 小時迎降雨最高峰！中南部強降雨風險極高
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警，從今天下午到明天（10日）清晨，大約 18 小時內台灣將迎來這一波鋒面的「降雨最高峰」。中南部地區、中部山區以及基隆北海岸一帶，皆屬於強降雨的高風險地帶。大雨預計要到明天午後，隨著鋒面南移至台灣南端且西南氣流減弱，整體降雨情形才會逐漸緩和。
🟡 淹水警戒等級說明
面對豪雨侵襲，民眾可透過經濟部水利署發布的「淹水警戒等級」來判斷即時災情嚴重性，並提早做準備：
一級警戒：代表發布警戒的鄉、鎮、市、區，其在地雨量站之即時降雨量已達警戒基準。該地區目前已經開始淹水，或是易淹水村里與路段在未來 1 小時內隨時可能出現淹水災情。
二級警戒：代表發布警戒的鄉、鎮、市、區，其即時降雨量持續累積。若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在未來 3 小時內開始積淹水。
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根據經濟部水利署與中央氣象署最新監測數據，這波雷雨帶在中午後正式移入，帶來極為恐怖的短延時豪雨。目前全台「TOP 5 雨量站」幾乎全由高雄市六龜區包辦，雨勢驚人：
1. 六龜（高雄市）：時雨量達 97 毫米
2. 新發國小（高雄市）：時雨量達 66.5 毫米
3. 寶山部落（高雄市）：時雨量達 47 毫米
4. 六龜（高雄市）：時雨量達 43 毫米
5. 加祿堂（屏東縣）：時雨量達 35.5 毫米
氣象署具象化形容，時雨量只要超過 70 毫米以上，體感上「雨的感受就像瀑布一樣」，此時走在路上撐傘根本完全沒有用，全身一樣會被淋濕；開車時的視野也會極差，雨勢猛烈程度極易超出一般城市排水系統的負荷，容易引發淹水災情。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文示警，從今天下午到明天（10日）清晨，大約 18 小時內台灣將迎來這一波鋒面的「降雨最高峰」。中南部地區、中部山區以及基隆北海岸一帶，皆屬於強降雨的高風險地帶。大雨預計要到明天午後，隨著鋒面南移至台灣南端且西南氣流減弱，整體降雨情形才會逐漸緩和。
🟡 淹水警戒等級說明
面對豪雨侵襲，民眾可透過經濟部水利署發布的「淹水警戒等級」來判斷即時災情嚴重性，並提早做準備：
一級警戒：代表發布警戒的鄉、鎮、市、區，其在地雨量站之即時降雨量已達警戒基準。該地區目前已經開始淹水，或是易淹水村里與路段在未來 1 小時內隨時可能出現淹水災情。
二級警戒：代表發布警戒的鄉、鎮、市、區，其即時降雨量持續累積。若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在未來 3 小時內開始積淹水。
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