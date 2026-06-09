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熱門韓劇《鐵拳教育》開播後迅速席捲全球，不僅掀起追劇熱潮，更創下同時登上27個國家及地區收視冠軍的亮眼成績。而在第一集中，一段國會議員之子仗勢欺人、在校園霸凌同學的情節意外成為討論焦點，因為飾演關鍵國會議員角色的，正是去年在酒駕風波後自殺身亡的演員宋英奎，也讓不少觀眾在追劇之餘感到格外感慨。宋英奎生前是韓國演藝圈知名綠葉演員，曾憑藉電影《雞不可失》中「崔班長」一角打開知名度，幽默鮮明的形象深植人心。他也活躍於電視圈，先後參演《未生》、《請回答1988》、《有品位的她》及《Voice》等多部人氣作品，憑藉穩健演技累積深厚口碑，成為觀眾熟悉的實力派演員。然而去年6月，他因涉嫌酒駕遭警方逮捕，引發外界強烈批評。事件曝光後，他立即退出原定演出的話劇《莎翁情史》，而已拍攝完成或正在製作中的《退貨兒童》與《TRY：我們成為奇蹟》也受到波及，相關戲份遭到大幅調整，事業陷入低潮。酒駕風波爆發約一個月後，去年8月4日，宋英奎被發現在車內失去生命跡象，享年55歲，留下妻子與兩名女兒。根據韓媒《OSEN》當時報導，親友透露他在酒駕事件發生前便長期承受龐大壓力，除了個人因素之外，工作機會逐漸減少也讓情緒受到影響。身邊親友曾多次勸阻他以飲酒排解壓力，但最終仍未能避免悲劇發生。根據韓國網路論壇整理的拍攝資料，《鐵拳教育》拍攝時間約落在去年2月至8月之間，同劇演員也曾於5月分享拍攝花絮。隨著作品正式上線，宋英奎在首集現身，戲中飾演一名因兒子捲入校園霸凌事件，導致總統之路受挫的國會議員。從時間點推測，他應是在拍攝期間或殺青後不久，陸續經歷酒駕被捕、公開道歉以及外界輿論壓力，《鐵拳教育》也因此成為他留給觀眾的最後作品。