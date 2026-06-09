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Grab收購foodpanda台灣，盼2026年下半年完成

▲Grab集團營運董事總經理余偉騰分享針對外送員的三大政策。（圖／記者周淑萍攝）

Grab針對外送夥伴提出三大承諾

▲余偉騰分享如果Grab成功收購，將會對外送員提出三大政策。（圖／記者周淑萍攝）

工會批承諾空泛：本來就該守法

AI助理、智慧派單 工會憂台灣成效未驗證

99.9%安全數據非台灣 工會：不能直接套用

▲全國外送產業工會理事長陳昱安指出，Grab提出的承諾「形同虛設」，多數內容原本就應符合法規，且部分安全數據也並非台灣在地資料。（圖／美聯社／達志影像）

Grab在3月宣布預計用6億美元，約新台幣189億元收購foodpanda台灣，目前已經送交主管機關核准。Grab今（9）日在台灣舉辦媒體活動，針對外送員祭出三大承諾，包括「安定收入、安穩賦能、安全第一」。Grab集團營運董事總經理余偉騰表示，Grab以尊重與謙虛的心態進入台灣市場，理解任何變動都可能讓合作夥伴感到不確定，他強調，若收購案獲准，Grab將遵守台灣在地法律與監管要求，並期待與主管機關及工會進行合作對話。Grab也表示，已在台灣聘請獨立網路安全顧問，審查公司作業流程，確保營運符合資料保護與網路安全法規。第一是「安定收入」：強調所有符合資格的foodpanda現任外送夥伴，可免費獲得Grab裝備與外送袋，不需負擔轉換成本，第二是「安穩賦能」：Grab將導入Just-In-Time Allocation（JITA）技術，透過系統計算餐點準備時間與外送員前往商家的路程，盡可能讓外送員在餐點備妥時抵達取餐，減少等待時間。第三是「安全第一」:平台獎勵機制將以完成訂單為主要依據，而非配送速度；外送夥伴App也將內建即時超速警示與疲勞提醒機制。不過，全國外送產業工會理事長陳昱安回應《NOWnews今日新聞》表示，Grab提出的三大承諾「形同虛設」。他指出，7月21日後外送專法正式實施，Grab本來就必須遵守相關法規，若公司決定留用員工，契約應由新公司承受，年資原則上應併計，薪資與勞動條件不得任意降低，也不應重新歸零計算年資，若不予留用，依法也應終止契約、給付遣散費並依法預告。針對Grab提出的JITA智慧派單與AI助理，陳昱安認為，JITA是否能適用台灣外送現場仍不得而知，在未經台灣實際上路測試前，Grab無法保證外送員收入與配送流程不受影響。他也質疑，AI助理與目前平台常見的罐頭式客服如出一轍，平台雖宣稱有客服，但當外送員、消費者或店家真正遇到問題時，往往仍要耗費大量時間，卻找不到真正能處理問題的管道。至於彈性工作模式，工會認為與現行外送平台做法一致，並未看出明顯差異。針對Grab宣稱「2025年99.9%的行程未發生安全事件」，陳昱安指出該數據僅能反映通報狀況，不能直接代表實際事故發生率。Grab主要營運地區為東南亞市場，直接套用東南亞數據，缺乏足夠在地實證基礎。陳昱安也指出，Grab並未公開相關數據，外界無法確認實際安全事件與通報事件之間是否存在落差。陳昱安認為，Grab目前提出的三大承諾仍缺乏具體保障與在地實證，包括平台轉換後的收入計算方式、客服處理機制、AI與派單系統實際效果，以及安全數據如何公開透明，都仍待進一步說明。