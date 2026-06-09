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2026年NBA總冠軍賽第三戰於紐約麥迪遜廣場花園點燃戰火，這是自1999年以來總決賽首度重返這座籃球聖地，讓整座紐約市陷入前所未有的瘋狂。雖然聖安東尼奧馬刺隊最終以115：111險勝紐約尼克隊、將大比分追至1：2，但賽前親臨現場觀戰的NBA總裁蕭華忍不住驚嘆，紐約市如今對籃球的狂熱程度，甚至連即將開打的世界盃足球賽都被暫時壓過了風頭。蕭華在G3賽前接受採訪時坦言，整座城市的氛圍讓他感到不可思議。他不記得紐約曾經因為任何事情出現過這樣的氛圍，而這與球隊距離上一次奪冠已經過去半個世紀有很大關係，這座城市的人們早已迫不及待想要慶祝。蕭華更指出一個驚人現象，儘管由世界盃足球賽開幕在即，且紐約本身就是主辦城市之一，但如今紐約市民最關注的話題依然只有NBA總決賽。身為足球迷的蕭華表示，自己非常清楚世界盃有多火熱，但現在無論走到哪裡，人們談論的幾乎全都是NBA。除了美國當地的熱潮，蕭華也強調這是一場全球盛事，尤其是馬刺陣中擁有法國超級新星文班亞馬，加上尼克在全球的龐大粉絲群，讓這輪系列賽的國際影響力達到了全新高度。隨著馬刺今日頑強扳回一城，這意味著今年總冠軍賽鐵定會進入第五戰，甚至可能一路激戰至第六戰或第七戰，因此NBA總決賽將會撞上世界盃焦點賽事。根據賽程與時間對比，已經確定進行的第五戰將於台灣時間6月14日開打，而當天清晨世界盃將在距離尼克主場僅13公里的大都會人壽體育場上演「巴西對決摩洛哥」的夢幻戲碼。雖然當天NBA將移師聖安東尼奧舉行，但屆時預計仍會有大量紐約球迷湧入麥迪遜廣場花園觀看大螢幕遠程直播。若是戰況持續膠著，雙方殺入第六戰，賽事將直接碰上「阿根廷對阿爾及利亞」的足球大戰。若走到最終的第七戰生死決戰，NBA的開球時間更將與世界盃巴西對海地的比賽完全重疊。