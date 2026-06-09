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男星傅子純因出演《新兵日記》、《風水世家》、《多情城市》等電視劇廣為人知，卻突然因急性血癌於7日離世，享年46歲。他的靈堂已布置完成，確定於明（10）日上午開放弔唁，但經紀公司表示家屬心情沉痛，屆時僅會讓至親、演藝圈好友前往追思。傅子純日前在峇里島渡假，返台後出現身體不適，7日下午因急性血癌一度失去呼吸心跳，家屬立即送醫，但經過醫護人員數小時的搶救仍回天乏術，晚間宣告不治。因為走得太突然，演藝圈與粉絲都錯愕難以置信，紛紛發文悼念，公開傅子純生前為人有多溫暖，甚至在離世當下，，但她反倒擔心未處理完的業配公關品，讓廠商心疼表示快哭出來：「夫妻倆真是好人，上星期還在聯絡，怎麼就……我是關心妳，妳卻還擔心要怎樣還我業配！」傅子純的靈堂已布置的差不多，確定6月10日開放親友弔唁，經紀公司表示：「1980年出生的傅子純，早年以模特兒身分出道，之後轉往戲劇圈發展，憑藉高挑外型與穩定演技，慢慢成為台灣八點檔觀眾熟悉的面孔。他先後演出《新兵日記》、《風水世家》、《多情城市》、《市井豪門》、《好運來》等作品，尤其擅長詮釋背負人生壓力、情感糾結深重的角色，因此累積死忠劇迷。讓不少觀眾如今重新翻出討論的，則是他過去在《多情城市》裡，剛好演過白血病復發患者，和邱子芯有一段讓劇迷印象深刻的感情線，兩人甚至還拍攝過婚紗戲，沒想到劇情最後，卻因傅子純飾演的角色白血病復發，讓這段感情遺憾收場，如今對照現實人生，也讓不少觀眾格外不捨。