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▲裴勇浚頭髮幾乎全白，化身慈父要牽女兒的手（如左圖），崔泰俊則推著4歲的兒子出現（如右圖）。（圖／翻攝自微博@江南煙雨入紅塵）

韓國演員朴信惠日前才驚喜宣布懷上第二胎，還證實將於明年回歸小螢幕，主演《來自地獄的法官2》，讓大家都非常期待。而近日，她被拍到挺著孕肚與老公崔泰俊現身新加坡機場，就連4歲兒子都被拍到。不過一往旁邊看，竟是淡出演藝圈10年的裴勇浚與朴秀真夫妻檔，有眼尖網友發現53歲裴勇浚的頭髮已幾乎全白，感嘆男神也不敵歲月這把殺豬刀。裴勇浚夫妻檔與朴信惠夫妻檔近日被目擊出現在新加坡機場，只見穿著休閒、戴著棒球帽的裴勇浚先與妻子朴秀真帶著10歲兒子、8歲女兒出現在鏡頭內，男神變成超暖爸爸，伸手要牽女兒的手，但女兒沒看到，只乖巧的東張西望、跟在爸爸身旁，兒子則是向媽媽跑去。其中，裴勇浚藏在帽子下、幾乎全白的頭髮也被眼尖網友捕捉，紛紛感嘆時間真的過得太快。接著朴信惠也挺著孕肚現身，戴著香奈兒漁夫帽的她，穿著白上衣外搭黑色背心，下身則是一件休閒短褲。朴信惠站在裴勇浚旁邊等一下後，老公崔泰俊也推著行李出現，行李箱上面還坐著4歲兒子，兩家人同行出遊的畫面全被拍。兩對大咖夫妻的合體，也讓外界都超驚訝，尤其是好久不見的裴勇浚，更是讓老粉們都超想念，「韓國第一男神，怎麼頭髮都白了？」、「我心心念念的男神終於出現了」、「裴勇浚沒有要回歸嗎？好想念」、「看來兩家的感情很好，才會一起出遊。」