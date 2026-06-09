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紐約球迷的瘋狂與剽悍再度震驚全美！NBA總冠軍賽第三戰今（9）日點燃戰火，聖安東尼奧馬刺隊憑藉著新世代巨星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）隻手遮天的恐怖統治力，在客場以115：111險勝紐約尼克隊，將系列賽追至1：2。然而，這場驚心動魄的比賽卻在賽後演變成一場全武行，情緒失控的尼克球迷在麥迪遜花園廣場外的紐約街頭引爆大規模衝突，甚至發生馬刺球迷球衣慘遭撕爛的惡劣事件。本場比賽馬刺能頂住窒息的主場壓力成功續命，出戰38分鐘的文班亞馬絕對是第一功臣。他全場18投11中、包括2記三分球，加上穩健的9罰8中，瘋狂肆虐紐約禁區砍下32分、8籃板、6助攻，防守端更進帳2抄截與3阻攻。文班亞馬無解的攻守表現，不僅成功中斷了尼克隊在季後賽的13連勝，也狠狠粉碎了紐約球迷想在主場聽見聽牌歡呼的希望。這場高張力的比賽結束後，主場吞敗的挫折感與積怨已久的情緒，迅速在場外的曼哈頓街頭點燃。根據社群媒體與現場流出的多段爆料影片顯示，賽後大批散場的人群聚集在麥迪遜花園廣場周邊街頭，起初只是球迷互相叫囂，但場面迅速失控。大批情緒激憤的球迷開始激烈推擠與追打，現場拳腳相向、叫罵聲不斷，場面陷入極度混亂。其中一名身穿文班亞馬馬刺球衣的球迷，甚至遭到激進的尼克球迷攻擊，該名文班球迷身上的球衣當街直接被粗暴地「當場撕爛」。由於衝突規模不斷擴大，紐約警方隨即出動大批全副武裝的警力與警車趕赴現場。大批警力迅速拉起封鎖線對相關混亂區域進行強力控制，強行隔離兩方人馬並驅散滋事群眾，才避免了事態進一步惡化演變成更嚴重的暴動。總冠軍賽才進行到第三戰，場內的煙硝味就已經完全蔓延到場外，紐約球迷極端的瘋狂舉動也讓全美維安拉響警報。雙方的第四戰將繼續在紐約主場舉行，屆時球場內外的安保勢必將面臨更嚴峻的考驗。