稍早有美媒引述消息稱，一架美國陸軍的AH-64阿帕契（Apache）直升機，當地時間8日在荷姆茲海峽附近墜毀，美國總統川普（Donald Trump）證實確有此事，聲稱機上2名飛官安然無恙。
根據《美聯社》報導， 這起墜機事件發生在主要由伊朗控制的狹窄航道附近，德黑蘭透過官方媒體承認了這起事件，但沒有進一步說明。
川普則是在紐約觀看NBA總決賽後告訴傳媒，阿帕契直升機上的2名飛行員都平安，但沒有透露墜機原因，將會對公眾發布相關報告。
消息人士也說，目前尚不清楚這架阿帕契直升機是被伊朗砲火擊中、遭遇機械故障，還是因為其它技術問題才墜毀。
阿帕契直升機是美軍的重要資產，美軍會使用它來封鎖伊朗原油運輸，試圖迫使德黑蘭達成協議。在兩伊戰爭期間，阿聯也曾使用阿帕契直升機擊落伊朗無人機。
分析認為，雖然沒有釀成人員死亡，但有鑑於中東仍處於伊朗、以色列、黎巴嫩真主黨的相互攻擊餘波，無疑會給該地區脆弱的停火帶來更多壓力。
川普堅稱伊朗核協議即將達成
對於與伊朗的談判進度，川普又一次表達了樂觀態度，聲稱很有可能在2-3天內簽署協議，但他沒有提供任何細節來解釋、佐證，這種樂觀情緒從何而來。
按照川普的說法，美國距離達成一項非常好、非常有力的協議已經很接近了，並誇口：「若我們開炸——如果我們想的話，這很容易做到，而且我們可以再炸個2到3週——他們就什麼都不剩了，但這樣一來海峽幾個月都無法通行。」
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川普則是在紐約觀看NBA總決賽後告訴傳媒，阿帕契直升機上的2名飛行員都平安，但沒有透露墜機原因，將會對公眾發布相關報告。
消息人士也說，目前尚不清楚這架阿帕契直升機是被伊朗砲火擊中、遭遇機械故障，還是因為其它技術問題才墜毀。
阿帕契直升機是美軍的重要資產，美軍會使用它來封鎖伊朗原油運輸，試圖迫使德黑蘭達成協議。在兩伊戰爭期間，阿聯也曾使用阿帕契直升機擊落伊朗無人機。
分析認為，雖然沒有釀成人員死亡，但有鑑於中東仍處於伊朗、以色列、黎巴嫩真主黨的相互攻擊餘波，無疑會給該地區脆弱的停火帶來更多壓力。
川普堅稱伊朗核協議即將達成
對於與伊朗的談判進度，川普又一次表達了樂觀態度，聲稱很有可能在2-3天內簽署協議，但他沒有提供任何細節來解釋、佐證，這種樂觀情緒從何而來。
按照川普的說法，美國距離達成一項非常好、非常有力的協議已經很接近了，並誇口：「若我們開炸——如果我們想的話，這很容易做到，而且我們可以再炸個2到3週——他們就什麼都不剩了，但這樣一來海峽幾個月都無法通行。」
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