我是廣告 請繼續往下閱讀

▲副市長鄭照新表示，台中國際機場是全中台灣超過700萬民眾的重要出入門戶。(圖／市政府提供2026.6.9)

台中市近年積極推動的「海空雙港」政策迎來顯著成果。台中市政府觀光旅遊局今（9）日於市政會議進行專案報告指出，台中國際機場目前已開航及規劃開航之國際航線已達30條，較疫情期間大幅增長達10倍；搭配台中港今年多艘國際郵輪接力靠泊，中台灣海空路網全面復甦，預期將為地方帶來龐大的觀光與商務浪潮。副市長鄭照新表示，台中國際機場為中台灣超過700萬人口的重要門戶。過去航線在疫情期間一度銳減，全面恢復需要中央、地方與航空業者共同挹注資源。隨著台中國際會展中心正式啟用，展覽與商務需求逐步增溫，市府將透過交通與觀光整合，積極推動「中進中出」的旅遊與商務移動模式，吸引更多國際商務客選擇從台中進出。觀旅局長陳美秀指出，114年台中國際機場出入境旅客已突破171萬人次，顯示中台灣門戶功能持續提升。目前航線已涵蓋東北亞、東南亞、港澳及兩岸市場，今年初已陸續新增宮古島、東京、熊本、清邁、大叻及清州等6條航線。陳美秀進一步透露，預計自今年7月起，將再增加札幌、成都及青島之定期航班，屆時對外交通網絡將更為綿密，提供民眾與商務人士多元選擇。為因應運量成長，市府同步提升聯外交通與轉乘配套。今年3月開行的「台灣好行555機場快捷線」，採單循環路線運行，沿途串聯台中國際機場、綠美圖、捷運文華高中站、市政府站及市區核心商圈，車程僅需約30分鐘即可往返機場與市區。該快捷巴士內規劃有專屬行李置物空間，並提供7國語系語音導覽。此外，快捷線沿線步行15分鐘內可抵達之旅宿近40家，大幅提升自由行旅客之便利性。市府亦自6月1日起與交通部觀光署合作，於機場內設置「聯合服務台」，強化第一線多語系觀光接待量能。在海上交通部分，台中港今年亦迎來多艘國際郵輪靠泊，包含4月與6月已進港的「島嶼天空號」，以及11月預計進港的「世界號」；民國116年則已有「島嶼天空號」與「日麗號」之靠泊規劃。觀旅局表示，為進一步鎖定東南亞及東北亞客群，市府目前正與德威航空、澳門航空及真航空合作推出「登機證優惠活動」，國際旅客憑合作航司之登機證，即可享有台中在地店家、旅宿、景點及交通設施之專屬優惠，期盼藉此深化國際旅客對台中的旅遊黏著度。