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日本獨有「變形電扶梯」！輪椅族一大福音

▲日本不少車站還能看見「變形電扶梯」的設計，讓輪椅族能夠使用電扶梯上下樓。（圖／Accessible Japan）

變形電扶梯設計起源曝光！臨時替代方案

▲這種變形電扶梯正式名稱「輪椅對應電扶梯」，能夠將3個踏板合為一個平台，讓輪椅族搭乘。（圖／Accessible Japan）

▲電扶梯完成變形之後，變成平台的踏階會出現藍色條紋提供辨識。（圖／Accessible Japan）

從公共設施的無障礙設計，就能看出一個國家的細心程度！台灣輪椅人協會近期前往日本東京考察，結果幸運搭到了「變形電扶梯」，手扶梯能直接變成輪椅也能搭乘的形態，搭乘畫面曝光後，讓超過2萬名台灣人大開眼界，同時坦言：「在台灣一定會吵架！」近期台灣輪椅人協會在臉書分享，前往日本東京期間，在江東區的住吉站遇上了特殊體驗，就是站內的電扶梯是「變形電扶梯」，站務人員只要按下一個按鈕，電扶梯就會進行變形，將3個踏板合在一起，成為輪椅可以推上去的平台，讓輪椅族也能直接搭乘電扶梯上下樓。這項設計也讓協會不禁讚嘆，影片曝光後吸引超過數萬名台灣網友觀看，許多人大讚「這個好猛」、「超讚的，不然好多日本的電梯要跑超遠」、「台灣請跟上好嗎！好多人有腳還是要搭電梯，困擾輪椅族等太久了」、「日本的大眾交通規劃，很多車站是沒有電梯的，手扶梯這樣的設置是很好的解決輪椅、嬰兒車需求者的使用」。但也有許多人直言這設計不適合台灣，「要停了整條扶手梯等一個人上，台灣人根本不可能等」、「台灣光是站在左邊都要被公幹了，還有時間等你變形」、「要考慮到人性，日本人可能可以接受等待.…其他地方不敢說」、「這變形電扶梯在台灣出現一定會吵架」。根據無障礙日本（Accessible Japan）的紀錄資料，過去的 10 年中，日本持續大力推動在地鐵和火車站中安裝電梯，以方便殘障人士和老年人使用。但日本很多地鐵的電梯非常非常的遠，又或是電梯坐上來的出口離你要去的地方非常遠，更有許多小型站至今還是沒有電梯，所以日本人便想出了一種獨特設計，就是變形電扶梯。這種變形電扶梯正式名稱「輪椅對應電扶梯」（車椅子対応エスカレーター），為日本所獨有的設計，通常需要兩名工作人員來操作，一人先用繩子封住自動扶梯的上下端，防止其他人上扶梯；隨後另名工作人員則用鑰匙打開電扶梯側的暗門，並按下按鈕將自動扶梯切換到適合輪椅使用的模式。隨後電扶梯開始運行，直到抵達階梯的特定區域時，會有幾格階梯出現藍色條紋，便是輪椅放置的平台。隨後工作人員會確認輪椅的剎車已經拉上，然後按下按鈕讓自動扶梯開始運行。自動扶梯會先以緩慢的速度行進，最終抵達另一端停止，隨後工作人員會打開繩索，讓輪椅使用者下車，並重新設定自動扶梯的運行狀態。雖然這種變形電扶梯在技術上相當有趣，但乘坐起來卻有點可怕，因為，唯一能防止輪椅使用者從階梯上跌落的，就是階梯上凸出來的 5 公分高的邊緣而已，而且運行時，也只能專為一位輪椅族運作，其他民眾必須改爬樓梯或是等待，因此這項設計也只能稱得上是較為便宜的臨時解決方案，未來只會越來越少，逐漸被廣設的電梯所取代。