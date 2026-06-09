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美國跨黨派聯邦參議員致函美國總統川普政府，要求收緊對晶圓代工廠的監管措施，以防堵中國企業透過海外子公司取得台積電等晶圓代工廠的先進AI晶片。根據路透報導，此舉是在川普政府上週採取行動、試圖堵住一項潛在漏洞之後提出的。川普政府上週規定如輝達 （Nvidia）等，美國廠商，若銷售先進AI晶片給中企海外子公司，必須先取得出口許可。負責監督出口管制法規的美國商務部工業與安全局（BIS）已表示，向中國企業位於第三國（例如馬來西亞）的子公司出售相關產品，需要事先取得許可證。然而，包括前美國國務院官員馬奎爾（Chris McGuire）在內的專家上週指出，這項指引仍未處理另一個潛在漏洞：中國企業可能透過空殼公司，向台積電等晶片代工廠下單訂製晶片。週一，來自印第安納州的共和黨參議員班克斯（Jim Banks）與來自紐澤西州的民主黨參議員 安迪.金（Andy Kim）致函工業與安全局局長凱斯勒（Jeffrey Kessler），要求 BIS 直接處理中國企業子公司訂製晶片的問題。兩位參議員在信中表達，「如果這項漏洞持續未獲解決，將嚴重削弱美國為限制中國取得先進運算能力所實施的其他所有措施。」他們還表示，「如果出口管制措施能夠透過向全球最先進晶圓代工廠下單生產的方式被輕易規避，那麼這些措施對美國國家安全以及美國產業競爭力都無法提供真正有效的保護。」對此消息，工業與安全局（BIS）及台積電均未立即回應。