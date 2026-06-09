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投資公司博楓今（9）日宣佈將與鴻海科技達成策略合作夥伴關係，雙方將共同投資並開發越南的可再生能源項目，以支持鴻海及其供應鏈合作夥伴在當地的營運；未來將聯合開發高達1GW規模的風電、太陽能及儲能項目，並結合長期購電協議（PPA），並針對相關項目的投資與資產管理展開合作。本次合作博楓是藉由旗下專注新興市場和發展中經濟體推動，並加速實現淨零轉型的核心投資平台——「新興市場能源轉型促進基金」參與合作。合作將在越南直接購電協議政策框架逐步完善的過程中同步推進。博楓亞太區能源業務負責人程敬堯表示，越南是亞洲成長最快的經濟體之一，雙方合作聚焦當地企業對可再生能源日益增長的需求。東南亞地區相關政策的不斷完善，為可再生能源發展及新興市場能源轉型促進策略創造有利條件，也讓博楓在過去一年中持續穩步推進。鴻海科技集團投資長杜墨璽表示，藉由與博楓共同投資並參與項目管理，為鴻海在區域內的持續發展提供穩定、具成本效益的電力保障。