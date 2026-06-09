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致命失誤葬送球權： 全場布朗森個人就狂送了 5次失誤 ，多次在切入時遭到馬刺禁區神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）的威脅干擾，導致掉球或傳球路線被識破，直接送給馬刺輕鬆反擊的機會。





全場布朗森個人就狂送了 ，多次在切入時遭到馬刺禁區神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）的威脅干擾，導致掉球或傳球路線被識破，直接送給馬刺輕鬆反擊的機會。 球權過度集中、進攻斷線： 在他的長時間持球下，尼克其他核心如唐斯（Karl-Anthony Towns）等人的觸球機會大幅減少。布朗森整場高達25次的出手，有許多是流於急躁的強行外線或高難度拋投，這種「一人打、四人看」的打法，直接導致尼克在第四節決戰時刻進攻大斷電。





NBA 總冠軍賽第三戰移師籃球聖地麥迪遜廣場花園，賽前取得 2：0 領先的紐約尼克隊，本有機會在主場一舉聽牌，卻在末節進攻失序，最終以111：115不敵聖安東尼奧馬刺隊，系列賽大比分被改寫為2：1。此役尼克明星主控布朗森（Jalen Brunson）雖然攻下全場最高的32分，但他在場上的進攻選擇與多達5次的致命失誤，在賽後引來了批評。美國知名體育名嘴史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）更在講評中直言，布朗森今晚根本不是為了贏球，而是為了爭奪「總決賽最有價值球員（FMVP）」的個人榮譽。本場比賽布朗森先發出戰35分鐘，全場25投11中、包括三分球5投3中，外帶8罰7中，攻下32分、5籃板與5助攻的亮眼數據。然而，這份看似完美的成績單背後，卻隱藏著尼克隊進攻體系崩盤的危機。布朗森在場上略顯自私的打法，讓一向力挺紐約球隊的名嘴史蒂芬·A·史密斯賽後徹底大發雷霆。史密斯在電視解說節目中毫不留情地公開批評：「我很震驚我今晚不得不說出這句話。但看著場上發生的這一切，今晚的布朗森看起來完全是在為了成為總決賽最有價值球員（FMVP）而打球，他滿腦子想的都是個人數據，而不是為了如何去贏下這場至關重要的第三場比賽！」史密斯指出，布朗森前兩場的大心臟表現確實讓他在紐約街頭掀起狂熱風潮，但這不代表他可以在總決賽的舞台上脫離團隊、開始刷數據。在2：0的領先優勢下，一場本該一鼓作氣擊潰對手的聽牌戰，卻因為核心球員的心態浮躁而拱手讓人。縱觀全場比賽，特別是在關鍵的下半場，布朗森在場上的進攻顯得過於「獨斷」。當馬刺隊祭出針對性的防守包夾時，布朗森並未像前兩戰一樣積極傳導、活化隊友空間，反而一再陷入低效率的盲目單打。隨著馬刺將大比分追至1：2，尼克隊原本大好的爭冠局勢再度激起漣漪。後天主場展開的第四戰，布朗森能否及時修正打法、重新將「團隊贏球」放在個人榮譽之上，將是尼克能否重拾統治力的關鍵。