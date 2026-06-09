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畢業季到來，總統賴清德昨日特別於社群上傳影片，片中喊道「「3！2！1！Go Shoot！」並打出手中的戰鬥陀螺，勉勵畢業生向著夢想勇敢衝刺。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，自己在黨內是有玩戰鬥陀螺其中之一，所以得知總統有需要，不但出借還有仔細介紹不同陀螺，「沒想到他打到洞裡」。賴清德特別在社群上傳影片，在片中打近來超夯的戰鬥陀螺，勉勵畢業生向著夢想勇敢衝刺，人生總會遇到許多選擇，也會有很多未知，正因為有未知才值得勇敢走出去看看，就像戰鬥陀螺，每次發射前都要先蓄滿力量，每次碰撞都是學會穩住重心的機會。對此沈伯洋今日受訪時表示，自己在黨內是有玩戰鬥陀螺其中之一，有不少陀螺也有不同戰鬥盤，所以得知總統有需要，不但出借了而且有仔細地介紹幾個不同的陀螺，「沒有想到他也是打到洞裡面去」。沈伯洋表示，總統重點是要給畢業生祝福，自己之前也常用陀螺來比喻，不管市政要怎麼運作，都需要很多元素集合在一起，自己也希望畢業生能夠持續不斷地往前，這也是總統想要傳遞的訊息。