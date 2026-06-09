我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求快速成長之際，台灣半導體產業憑藉完整供應鏈與產業聚落優勢，再度成為國際關注焦點。近日有韓國媒體實地走訪有「台灣矽谷」之稱的新竹科學園區，並指出，台灣不僅擁有全球晶圓代工龍頭台積電，更建立起涵蓋設計、製造、封裝、學術研究與政府支持的完整半導體生態系，成為維持全球競爭力的重要基礎。韓國媒體《EDaily》（이데일리）報導稱，從台北車站搭乘客運約1小時20分鐘，即可抵達距離約73公里外的新竹科學園區，被譽為台灣科技產業核心基地，聚集了大量半導體設計、製造及封裝測試企業，以及大學與研究機構，形成高度整合的頂尖高科技產業聚落。新竹科學園區占地超過1496萬平方公尺，約為台北市信義計畫區面積的數倍，也是台灣半導體產業發展的縮影。其中，台積電在園區內設有總部、12吋與8吋晶圓廠、全球研發中心以及先進封裝設施，展現其在全球晶片供應鏈中的關鍵地位。除了台積電之外，園區內還聚集包括台灣晶圓代工大廠聯電（UMC）、台灣最具代表性的IC設計龍頭聯發科（MediaTek）、封裝測試大廠力成（Powertech）等代表性企業。從IC設計、晶圓製造到封裝測試，再結合設備、材料供應商與研究機構，形成緊密合作的產業鏈，使新產品開發、量產導入及製程優化能快速推進。分析指出，過去新竹科學園區主要憑藉電子製造能力成為全球供應鏈重要一環，但隨著AI伺服器與高效能運算需求爆發，台灣半導體產業聚落的重要性進一步提升。據韓國貿易協會統計，2025年台灣半導體產品占整體出口比重達33%，高於韓國的20%，顯示半導體已成為台灣出口與經濟成長的重要支柱。報導特別指出，台灣半導體產業的成功並非僅來自台積電一家公司，而是整體產業生態系共同發展的成果。目前台灣在全球IC設計市場排名第二，在晶圓代工與封裝測試領域則穩居世界第一，形成設計、生產與後段封裝三大環節全面領先的優勢。台灣國立清華大學電機工程學系主任楊尚達表示，韓國半導體產業主要由大型企業如三星電子與SK海力士主導發展，而台灣則是由眾多中型企業彼此競爭與合作，共同建構完整生態系。他指出，「這種不僅企業之間、連鄰近學術界也能緊密協作的結構，正是造就台灣成為半導體強國的一大功臣。」隨著全球各國積極推動半導體自主化，美國、日本、韓國及歐洲持續投入巨額資源發展晶片產業。台灣半導體產業未來面臨的挑戰，不僅是技術領先地位的維持，更在於如何持續鞏固以新竹科學園區為核心的完整生態系優勢，確保在AI時代的全球供應鏈中繼續占據關鍵地位。