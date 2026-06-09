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為何雨下不停？氣象署揭原因

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

高雄六龜時雨量76毫米 中南部山區成豪雨熱區

▲移入台灣的中小尺度對流系統，容易產生「瞬間大雨、強陣風」等劇烈天氣。（圖／記者朱永強攝）

中央氣象署預報員林定宜表示，台灣西南方低壓區持續發展出中小尺度對流系統，雖然主體滯留南海，但外圍水氣隨西南氣流移入，造成今下午至明晨（6月9日至6月10日），台南、高雄、嘉義以南山區受一波波雷雨雲系影響，出現長時間強降雨；加上滯留鋒面影響，全台各地雨勢加劇，明午後隨鋒面南移及西南氣流減弱，雨勢將有所趨緩。林定宜指出，台灣西南方、廣東外海處於整片低氣壓，內部不斷有「中小尺度對流發展」，形成明顯的雲簇，衛星雲圖上呈現「一大塊紫色樣貌」，範圍在200至300公里間不斷變化，由於它屬於「後向傳播」的對流系統，新生的對流胞不斷在系統的「上風處」生成、合併，幾乎呈現滯留，因此整坨卡在南海。雖然主要對流系統發生在南海，不會整坨跑進台灣，但周圍水氣、雲系會順著旺盛的「西南氣流」進入台灣，因此今天下午開始到明天清晨，高雄和台南、嘉義以南山區成為第一波接觸強降雨的位置，整體降雨時間長，這段期間也是雨勢最明顯的時段。林定宜說明，觀察雨量觀測，高雄市六龜區出現「時雨量76毫米、單日累積雨量突破200毫米」的數據，能看出中南部山區是本波最大的降雨熱區；此外，花蓮地區在西南風翻越山脈、濕空氣被迫抬升，也形成強烈降雨雲系，今天午後出現顯著雨勢。林定宜補充，這些移入台灣的中小尺度對流系統，容易產生「瞬間大雨、強陣風」等劇烈天氣，暫時還沒觀察到是有利「冰雹」產生的環境。林定宜提醒，除了西南氣流外，滯留鋒面今明兩天也掛在台灣上空，導致各地的雨勢進一步加劇；預計在明天午後，滯留鋒面逐漸南移到台灣南端、西南氣流減弱的情況下，降雨會有所緩和，但中南部仍要注意大雨。