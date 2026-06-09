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廟口開講惹風波 遭質疑違紀助選

蔡壁如喊冤 嘆「無私大愛」遭曲解

前立委蔡壁如彰化縣長參選夢碎後，仍在彰化、和美舉辦兩場「廟口開講」，卻因公開挺無黨籍候選人，引爆茶壺內風暴。網友質疑她違紀助選，甚至喊話民眾黨中央將她除名。蔡壁如今天受訪時直呼寒心，透露縣黨部禁止自家參選人出席，自己為了「非綠大聯盟」與拉抬黨內選情出錢出力，卻被惡意曲解。蔡壁如先前積極爭取參選彰化縣長，但民眾黨選舉決策委員會本月3日正式拍板，2026年不徵召彰化縣長候選人。蔡壁如表示尊重黨中央決定，隨後仍宣布在彰化、和美舉辦兩場「廟口開講」，引發外界質疑動機不單純。民眾黨主席黃國昌日前緩頰表示，蔡壁如與基層互動頻繁，願意把台中海線的經營經驗延伸到彰化，「我們覺得都是好事啦！」但黃國昌口中的「好事」意外掀起波瀾，有民眾在網路發文指出，蔡壁如6日在和美舉辦廟口開講時，未讓民眾黨提名的縣議員參選人蘇智弦站台，反而請大家支持無黨籍對手林明鴻，質疑她違反黨章、替非黨籍人士助選，喊話黨中央應將她除名。蘇智弦則留言表示，自己未受邀參加該場活動，雖然覺得有些可惜，但也意外蔡壁如邀請同區其他參選人同台，「也許是有地方勢力關係」。他坦言，多少會對選情造成影響，但仍願意給予祝福。而支持者則留言安慰蘇智弦「沒關係，反正她毫無影響力與號召力」，但也有人貼出媒體報導截圖打臉蘇，指出縣黨部曾要求參選人不得參加蔡壁如活動，「是沒被邀請？還是有邀請但沒去？」甚至酸嗆「一開口就在說謊」。蔡壁如今（9）日接受電話訪問時表示，早在她爭取縣長提名時就已敲定這兩場廟口開講，「縣內全黨從議員、代表到村里長，25位提名人我全部都邀了」，但縣黨部主委温宗諭為了阻止她參選，曾在內部群組要求幹部不要出席。雖然後來自己未參選縣長，仍希望透過廟口開講建立平台，讓藍白陣營參選人能直接與鄉親溝通，「結果黨內同志沒半個人來」。反倒是過去在議政沙龍認識的林明鴻到場，加上借場地的廟方也支持林，因此才邀請對方上台分享。蔡壁如強調出發點很單純，也尊重縣黨部安排，「沒人要來講，我就自己講」。她提到，去年反罷免期間，自己曾替國民黨立委舉辦28場廟口開講，當時中央黨部從未表示不妥，如今同樣沒有掛民眾黨旗幟、同樣是為「非綠大聯盟」努力，卻遭網路社群批評、甚至有人喊話黨紀處分。她坦言，無法判斷網路攻擊者究竟是小草還是青鳥，自己現在最擔心的，是民眾黨在年底選舉面臨泡沫化危機，才願意出錢出力，希望以「類母雞」角色拉抬黨內同志，卻被有心人士曲解為政治算計，「真的令人寒心」。