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中華職棒原訂今（9）日有2場比賽，分別是新莊球場富邦悍將交手味全龍、洲際球場中信兄弟對決台鋼雄鷹，不過受到全台豪降雨影響，中職今日下午2點半宣布2地賽事延賽，新莊補賽日期為6月25日、洲際補賽日期為6月26日，皆於原場地舉行。明（10）日僅1場比賽，桃園球場由樂天桃猿迎戰統一7-ELEVEn獅。受到滯留鋒面接近台灣的影響，搭配西南氣流，豪雨遍佈全台，今日全台都降下豪大雨。聯盟在下午2點半左右宣布，新莊球場悍將與龍隊之戰，受到雨勢影響，確定延賽，補賽日期為6月25日，原場地新莊球場舉行；洲際球場兄弟與雄鷹賽事同樣受到雨勢影響，延賽至6月26日原場地洲際球場舉行。今日因雨延賽的4支球隊，明日都休兵一天，明日僅桃園球場桃猿與獅隊之戰。悍將6月11日在新莊主場展開4連戰，分別迎戰與雄鷹；兄弟11日作客天母，與龍隊進行2連戰，13日回到洲際，與桃猿打2連戰；雄鷹11日起在澄清湖主場與桃猿打2連戰，週末2天作客新莊踢館悍將；龍隊11日起展開天母主場4連戰，分別交手兄弟與獅隊。