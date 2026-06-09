梅雨鋒面連續發威，全台未來一週降雨不斷，不少民眾擔心菜價恐跟著上漲，甚至考慮提前到市場囤菜。對此，菜市場老闆廖炯程表示，目前農民搶收使葉菜供應量增加，市場尚未出現漲價情況，且受到雨水影響，葉菜保存期限縮短，不建議民眾提早囤購，買回家後最好在2至3天內食用完畢，若想要拉長保鮮期，可以在放入冷藏前先用衛生紙、餐巾紙吸乾表面水份。

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大雨連炸一週！葉菜類有可能飆漲？攤商解答了

梅雨季進入旺盛期，全台未來一週將迎來明顯降雨，不少民眾也關心菜價是否會因此上漲。對此，菜市場老闆廖炯程表示，剛開始下雨時，農民通常會搶在豪雨前加緊採收，反而讓市場供應量增加，再加上雨天買氣較低，目前菜價並沒有明顯波動。

廖炯程指出，菜價較有可能上漲的時間點是在雨勢趨緩之後。若豪雨過後緊接著放晴、高溫曝曬，容易造成葉菜腐爛；或是連日大雨導致產地淹水受災，供應量減少，菜價就可能在2、3天後反映上來。

不過，目前市場販售的蔬菜大多是前一天採收，因此暫時未受到這波雨勢影響。以高麗菜為例，每台斤價格約32元至35元，整顆售價約90元上下，仍屬於正常夏季行情。

▲農民通常會搶在豪雨前加緊採收，反而讓市場供應量增加，再加上雨天買氣較低，目前菜價並沒有明顯波動。（圖／記者陳明中攝影）
▲農民通常會搶在豪雨前加緊採收，反而讓市場供應量增加，再加上雨天買氣較低，目前菜價並沒有明顯波動。（圖／記者陳明中攝影）
雨季葉菜類保存期限變短！放冰箱前記得先擦乾

另外，雨季期間蔬菜在採收前容易淋雨，市場進貨前青菜就已經先碰到雨水，葉菜類的保存期限也會縮短。建議民眾買回家後最好在2至3天內食用完畢；若想延長保存時間，可先用紙巾擦乾葉面水分，再放入冰箱冷藏，有助於維持新鮮度。

農糧署也建議，想要延長葉菜類的保存時間，冷藏前的「4步驟」很重要：

一、挑菜整理：買回家後，應先去除黃葉、腐葉。

二、如沒有要立即料理，不要急著清洗，可以用廚房紙巾將葉菜捲起，吸收多餘水分；已切開的高麗菜、大白菜等，則可在切口處覆蓋廚房紙巾，保持乾燥。

三、以根部朝內，套入塑膠袋，打結時留點小開口，保持通風，讓蔬菜適度呼吸。

四、最後盡快放進冰箱蔬果室冷藏，若蔬果室空間充足，可將蔬菜以直立或斜著擺放，減少壓傷或被悶住的狀況。

▲農糧署建議，想要延長葉菜類的保存時間，冷藏前的「4步驟」很重要。（圖／取自農糧署）
▲農糧署建議，想要延長葉菜類的保存時間，冷藏前的「4步驟」很重要。（圖／取自農糧署）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...