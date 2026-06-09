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▲Siri AI可以讓使用者透過語音或文字完成更多日常任務，但卻被酸有點落後。（圖／翻攝直播影片）

蘋果大秀Siri AI！眾人卻酸：別家兩年前就在做

▲相較Siri AI評價兩極，iOS 27支援名單保留iPhone 11系列與SE2，讓不少舊機用戶直呼驚喜。（圖／翻攝官網）

iPhone 11系列還能升級iOS 27 老用戶喊再戰一年

蘋果年度開發者大會WWDC26今（9）日凌晨登場，新一代iOS 27與Siri AI正式亮相，不過，雖然蘋果這次明顯把AI功能端上主舞台，。相較之下，這次讓果粉最有感的亮點，反而落在iPhone 11系列還可升級到iOS 27，且官方直播終於支援「繁體中文」字幕。Siri AI是這次WWDC26最受矚目的新功能，蘋果強調，新版Siri將具備更自然的語意理解能力，也能更深入整合iPhone系統與App操作，讓使用者透過語音或文字完成更多日常任務。對多年被用戶嫌棄「不好用」、「只會設定鬧鐘」的Siri來說，這次升級可說是蘋果回應AI時代的重要動作。不過，從PTT iOS板討論來看，果粉反應相當兩極。有人期待Siri終於有機會變得實用，留言表示「經過這麼多年，終於能用看看Siri了」，但也有人直言，蘋果AI進度明顯落後，被狠酸「也差不多該搞好了啦，其他家進度都超過這麼多了」、「這AI看起來落後兩年」、「我看要追上Android還有很長一段路要走」。相較Siri AI評價兩極，iOS 27支援名單反而讓不少舊機用戶感到驚喜。這次iOS27仍可支援iPhone 11系列更新，代表2019年推出的iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max還能繼續升級新系統，對不少把iPhone 11系列當主力機、備用機、長輩機或小孩用機的使用者來說，相當有感。PTT網友看到iPhone 11系列仍在支援名單內，大驚「11竟然還支援」、「小孩的11可以再戰一年了」。不過，要提醒，能升級不代表一定能順跑，且多數AI功能可能都跑不動，要升級可能也要多評估。另一個在PTT上被點名的亮點，則是今年WWDC26直播支援繁體中文，對台灣用戶而言相當有感。