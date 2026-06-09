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面板大廠友達今（9）日公告5月營收238.38億元，月增7.9%、年減1.4%；前5月營收1149.7億元，年減3.7%。友達董事長彭双浪先前指出，本季消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，顯示器產品營收將呈季減走勢；不過車用與垂直場域業務仍維持穩健成長。友達本季展望，智慧移動業務估季增1%至6%，垂直場域則估季增7%至9%。友達近兩年車用新訂單表現亮眼，未來3年將反映在業績上，墨西哥也已啟動擴產；公司目標2030年車用與垂直場域營收占比70%。CPO的發展，彭双浪先前表示，友達聚焦模組與載板，其中載板是價值較高的環節，成效待觀察。友達龍潭廠由傳統面板製造基地，轉為車用系統與Micro LED生產基地。友達今日股價下跌0.4元，收24元，成交量逾50萬張，居台股成交量排行第一。