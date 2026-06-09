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▲賽後記者會上，總經理韓駿鎧談起這段旅程，情緒難掩激動。他回憶建隊初期的初衷，是希望林俊吉、陳振傑等本土核心能夠一同成長。（圖／TPBL提供）

▲本屆獎盃以「榮耀之網．巔峰淬煉」為核心概念，透過螺旋線條象徵場上流動的力量，以定格手法捕捉籃網被撐開的勝利瞬間，底座還鑲嵌1.5克拉鑽石。（圖／TPBL提供）

從1：3落後到最終封王，福爾摩沙夢想家在2025–26賽季寫下隊史新頁。當終場哨聲響起的那一刻，屬於這支球隊的不只是勝利，更是一段關於信任、磨合與堅持的集體實現。本屆獎盃以「榮耀之網．巔峰淬煉」為核心概念，透過螺旋線條象徵場上流動的力量，以定格手法捕捉籃網被撐開的勝利瞬間，並以細膩編織的金屬結構呈現團隊合作的精神。底座鑲嵌的1.5克拉鑽石，則象徵冠軍榮耀的恆久價值。賽後記者會上，總經理韓駿鎧談起這段旅程，情緒難掩激動。他回憶建隊初期的初衷，是希望林俊吉、陳振傑等本土核心能夠一同成長，他也提到：「我跟宗憲最大的約定，就是一起拿下冠軍！今天，我們做到了。」對他而言，這不只是一座冠軍，更是一段多年累積的信任與承諾終於兌現。這份情感，也在林俊吉的一句話中得到最直接的回應：「很開心你從第一天到現在，都沒有放棄過我。」簡單一句話，道出球隊內部長時間建立的信任關係。談到封王之路的關鍵，總教練簡浩給出一個明確答案：「相信」。他透露，從去年暑假開始，球隊就意識到需要進行文化上的調整，「奪冠從來不是一件簡單的事，每個人都要找到自己的位置，彼此信任。今年很多人都做出了犧牲，但只要各司其職，團隊就能發揮最大力量。」在這樣的文化之下，外界長期關注的「雙控衛共存」問題，也在本季找到答案。蔣淯安直言：「對我來說，有沒有球權並不重要，能幫助球隊贏球才是最重要的。」他強調，在夢想家的體系中，每個人都為團隊目標做出調整。林俊吉則坦言，兩人一路走來承受不少外界質疑，「只要有一個人表現不好，聲音就會出現。但我們選擇用溝通去面對。」他透露，兩人在過去一年中進行了大量交流與磨合，最終建立起場上無私的化學反應。這對後場組合，用實際表現回應質疑，也成為夢想家登頂的重要基石。而當一切塵埃落定，象徵榮耀的總冠軍獎盃，也為這段旅程寫下最具體的註解。聯盟與ALUXE亞立詩連續第二年合作，由其工藝團隊打造本季總冠軍獎盃。這座獎盃不僅是最終勝利的象徵，更承載著一支球隊從季前準備、例行賽到季後賽長時間累積的努力與汗水。從設計理念、材質選用到製作工序，皆以珠寶工藝標準精細打造，讓運動的力量與工藝的永恆在此交會。本屆獎盃以「榮耀之網．巔峰淬煉」為核心概念，透過螺旋線條象徵場上流動的力量，以定格手法捕捉籃網被撐開的勝利瞬間，並以細膩編織的金屬結構呈現團隊合作的精神。底座鑲嵌的1.5克拉鑽石，則象徵冠軍榮耀的恆久價值。從球場上的每一次傳球與防守，到最終舉起獎盃的那一刻，夢想家的這段封王之路，不只是實力的展現，更是一段關於「相信彼此」的最佳詮釋。