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江怡臻拋震撼彈 曝不想一直擔任民代

江怡臻曝眼淚快掉下來 棄選文章寫好一陣子

4月後才決定棄選 曝沒要引退政治工作

國民黨新北市議員江怡臻今（9）日拋出震撼彈，放棄連任議員。下午她在政論節目上，坦言這是一個真實的決定，也說棄選文章已經寫好一陣子了，剛要發佈手還在抖，也捨不得，但最後一根稻草「我也說不出來，可能是老天爺跟我講說要走這樣的路」，她也澄清自己沒有要引退、離開政治工作，也考量行政職務，更沒有排除2028再回到立委佈局，至於是否會加入新北市長參選人李四川團隊或國民黨主席鄭麗文延攬當文傳會主委，她說有具體規劃再跟大家報告。江怡臻下午在媒體人朱凱翔「吃飽來打臉」節目上，表示棄選是一個真實的決定，她也思考非常久，也認為兩屆議員收穫很多，其實連任對她是輕鬆的，不參選反而是艱難的，真的很多因素考量下，今年就先不參選。江怡臻說，她自己個人的規劃，就是不會也不希望一直只擔任民意代表，公共事務參與有很多面向，從大學接觸政治哲學，就希望投身公共事務，一開始非常想當記者接觸第一線，參與第一線的工作非常刺激，輾轉參與政治輔選工作，感謝一路以來有人給予機會，包括參與幕僚、議員，一路走來對於自己設定人生想像，問政、質詢其實這非常重要。江怡臻說，她手最抖、眼淚快掉下來真的是整理很多政見的時候，每一個政績都想到開了多少會，真的不是一個人而是整個團隊跟市長、局長、科長、股長一起討論，還有民眾反映的心聲化為具體政策，走過7.5年做了很多事，她對自己的期許不要只是停留在一個職位太久，這是她做最久的工作，以往做最久就是1年，就會換到下一個領域。江怡臻表示，雖然非常艱難，但她棄選文章已經寫好一陣子，剛剛要發布的時候手都還在抖，說捨不得也有點捨不得，但希望帶著收穫跟具體政績，繼續走下去。至於具體決定的時間，江怡臻說是在4月份鄭習會後才決定的，但這是她自己心裡的決定，想很透徹、清楚，未來的路還不明顯，目前最明顯的是把議員做完，至於最後的考量是什麼？是公還是私，江怡臻沒有正面回應，僅說，「我只覺得可能是老天爺給我的聲音，是滿靠直覺過日子的人，這個感覺是老天爺跟我講說要走這樣的路」江怡臻也澄清，自己沒有要引退，也不會離開政治工作，但是否要加入李四川團隊，她說要看對方有沒有意願，更開玩笑說「搞不好人家看不上我，看誰把我撿走」，另外她現在是文傳會的副主委，是否有可能被延攬為文傳會主委，她說「有具體規劃再跟大家報告」，也說未來不排除行政職務、也沒有排除2028新北立委佈局，「很抱歉不參與議員選舉，投票單不會有我的名字，但會換個方式讓新北市變得更好」。