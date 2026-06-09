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▲黃迪揚（左2）和蔡昌憲（右2）一起主持全新旅遊節目《世界的形狀》，透過外國人的眼光，發掘不一樣的台灣。第一集來賓請來南珉貞（右1），由她帶領主持人在台灣尋找體驗韓式生活。左1為來賓彼得。（圖／記者邱曾其攝影）

由蔡昌憲、黃迪揚搭檔主持的三立台灣台全新旅遊節目《世界的形狀》今（9）日舉辦首播記者會。節目第一集特別邀來「韓國啦啦隊女神」南珉貞擔任導遊，帶大家在台灣體驗韓式生活。金鐘視帝黃迪揚回憶錄影現場時，忍不住當眾大讚：「南珉貞真的太可愛了！」黃迪揚笑說，南珉貞因還不太會說中文，在節目裡就介於「聽得懂與聽不懂中文之間」，各種呆萌反應散發出獨特的語言魅力，把現場所有人都迷倒了。黃迪揚表示，南珉貞雖然來台灣生活了兩年多，但面對一些需要立刻做出回饋的複雜中文，偶爾還是會出現反應不過來的狀況，主持的對話節奏也會因此產生一種奇妙的時差。不過黃迪揚非但沒有覺得被句點，反而覺得這個過程充滿趣味與魔力：「就是因為這樣子，哇！很可愛，會把大家都迷住！她就介於講得懂跟講不懂之間，我覺得很可愛，我們有時候聽不太懂，但就覺得『欸～就這樣吧！』不用看字幕看她（可愛的反應）就好了。」遇到關鍵字需要溝通時，主持群也乾脆當場拿出手機翻譯，也意外創造出台韓文化碰撞的趣味。蔡昌憲則表示，因不想讓南珉貞覺得自己是一個不認真的大叔，在錄影前特別花了許多心思練習，在節目中穿韓服、大秀韓文吟詩。因為蔡昌憲本身不會說韓語，他是把韓文發音以國字加上英文字母標註，用自己可以理解的方式去記得發音。整首詩的大意是：「你就是我夢中的情人，我思念他，我終於要見到你，多完美。」當天他穿著傳統韓服在台南延平郡王祠浪漫演出，原本氣勢十足，結果中間不小心講錯一直重錄，還情急之下把台語給穿插進去，笑翻全場。蔡昌憲表示，節目企劃安排在台灣生活的外國人，透過他們的眼光，在地尋找他們家鄉的體驗，過去他也不覺得台南延平郡王祠會有韓國感，但一穿上韓服、讀了韓文詩句，加上南珉貞的參與，瞬間也像是穿越了一樣。《世界的形狀》將於6月11日每週四22：15在三立台灣台，23:00中華電信Hami Video播出。