我是廣告 請繼續往下閱讀





備受關注的空頭部位水準，高盛指出，目前標普 500 成分股平均放空比例達 3.2%，為 2008 年全球金融危機以來最高水準。但這代表市場仍有大量投資人對後市抱持懷疑態度，與真正泡沫時期會出現的極端樂觀情緒明顯不同。

美股近期波動劇烈，標普500指數自3月底以來出現了歷史上最強勁的反彈，近日稍稍回檔，美股是否因AI浪潮出現過熱現象引發關注。但知名投行高盛集團列出4大面向共9大指標指出，目前市場尚未出現所有典型的非理性狂熱跡象。根據財經媒體MarketWatch報導，高盛美國股票分析師史奈德（Ben Snider）及其他五位分析師評估了股價表現（Share Prices）、交易活動（Trading Activity）、投資人情緒（Investor Sentiment）、企業情緒（Corporate Sentiment）等四大類別面向，共計9項不同指標評估目前市場狀態。結果發現，雖然有些指標整體上高於歷史平均水準，但距離2000年與2001年市場「投機狂熱」時期的極端值仍有一段差距。回顧過去三十年的峰值，2000 年和 2021 年這九項指標的平均百分位得分分別為 99% 和 92%。而目前這一數值僅為 66%。史奈德在上週五收盤後發布給投資人的報告中指出，像近幾個月這樣的多頭市場，通常會因為「經濟成長令人失望、企業大量增發股票，以及聯準會貨幣政策收緊」等因素共同作用而突然終結。報告認為，目前這些條件尚未真正出現，但「與幾個月前相比，它們似乎都更接近發生了」。高盛的研究顯示，關於「研究動能」（research momentum）與「市場廣度」（market breadth）兩項指標確實處於極高水準，分別位於98%和94%的高峰。然而，史奈德團隊指出，近期市場強勢主要來自每股盈餘（EPS）成長預估上調16%，實際上已超過標普500指數本身8%的漲幅。高盛追蹤的投機交易指標近期雖然有所上升，但仍明顯低於過往高峰。同時，市場廣泛使用的看跌／看漲選擇權比率（Put-Call Ratio，用來衡量看空押注相對於看多押注的比例）目前在歷史極值中約在88%的區位上下。