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台中市1999市民專線與交通局近日接獲多通民眾來信，點名尋找並表揚一名守護學生的「暖心英雄」。經查，台中客運12路公車駕駛吳文雄於6月4日清晨執勤時，發現車上學生身體不適，立即通報119並留在現場陪伴就醫，即使面對乘客催促仍以生命安全為第一要務。交通局長葉昭甫對此表達高度肯定，讚許吳姓駕駛展現了最珍貴的交通人本精神，將請台中客運予以公開表揚。交通局長葉昭甫指出，該起事件發生於6月4日上午5時50分。吳文雄駕駛自南區明德高中開往豐原高中的12路公車，途中察覺學生身體異狀，隨即上前關心並致電救護車支援，成功爭取黃金救援時間。等待救護車期間，部分乘客因趕時間而焦急提高聲量，催促公車盡快發車。面對現場壓力，吳文雄展現高度專業與同理心，一邊耐心向乘客說明救援流程，一邊遞上礦泉水安撫學生，堅持等到救護人員抵達並接手照護後，才返回駕駛座繼續執行勤務。台中客運表示，吳姓駕駛不因班次延誤而忽略需要幫助的乘客，選擇陪伴與守護是完全正確的決定，公司將予以表揚。救護車抵達僅花費數分鐘，且後續路況順暢，並未嚴重影響整體到站時間。當得知民眾感謝信湧入1999市民專線時，曾於111年榮獲交通局「金運獎優良駕駛」肯定的吳文雄低調表示：「這是我應該做的。」葉昭甫強調，「準點」雖是服務品質的重要指標，但「生命安全」永遠是最高原則。吳文雄用臨場應變能力與同理心，展現了最珍貴的交通人本精神。台中市每日有近8,000班次公車服務，期盼市民能給予第一線默默付出的駕駛長們更多掌聲，讓善的力量持續在台中傳遞。