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▲統一獅總教練林岳平是今年經典賽中華隊投手教練，雖然與林維恩分隔兩地，仍會保持聯繫，關心選手狀況。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）運動家隊體系的台灣左投林維恩，日前升上3A，成為我國史上最年輕被升上3A的台灣球員。現任統一7-ELEVEn獅總教練、今年經典賽中華隊投手教練「餅總」林岳平直言，林維恩是現階段台灣球威最好的左投，若要再往上爬，關鍵還是在於「控球」。餅總口中的控球並非單指控制好、壞球的能力，而是如何將球質好的球，控制在被打者擊中後傷害較小的位置，「高水準打者應變很快，只有球威，容易被鎖定，當被鎖定的頻率高，自然壞球就會變多。」林維恩現年20歲，今年是他旅美第2個完整球季，在2A繳出亮眼成績單，出賽10場都是先發，拿下3勝1敗，共投51.1局失11分，被敲出30安打，送出13次保送、飆出53次三振，防禦率僅1.93。林維恩在5月出賽5場奪下2勝1敗，防禦率僅1.73，拿下德州聯盟單月最佳投手。林維恩6月7日迎接3A初登板，卻遭到震撼教育，僅投0.2局就失5分。曾任今年經典賽中華隊投手教練的林岳平直言，林維恩距離大聯盟剩下最後一哩路，現階段最需要精進的是「控球」餅總指出，「像他打經典賽，其實投得很好，整個過程中有壓制，高水準的打者遇到他，還是有辦法作出攻擊，出現一棒被長打的機會，所以他在控球上可能要再更精進。」餅總進一步解釋，「他現在的球有好的品質，但不能只是好球帶投、搶好球數，高水準打者應變很快，只有球威，容易被鎖定，當被鎖定的頻率高，自然壞球就會變多。」在旅美3A層級中，台灣的左投不僅有林維恩，還有響尾蛇隊的林昱珉，餅總指出，林維恩是台灣目前球威最好的左投，（林）昱珉的球速沒那麼快，就必須參雜一點變化球或者是投球智慧、策略。」餅總再三強調，林維恩是可以用球質去壓制打者的投手，但重點是球的控制，如何控在打者不好鎖定的位置是往上爬的重點。對於林維恩旅美第2個完整球季就升3A，餅總坦言不會感到意外，由於2人平常就會通電話、保持聯繫，餅總在林維恩升上去前就得知消息，「他蠻健談的，我們有時候會Line聯絡，他會找我聊，我也會關心他。」