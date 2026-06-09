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▲6月9日下午4時雷達合成回波圖中，旺盛對流壟罩台灣。（圖／中央氣象署）

防災告警訊息

▲中央氣象署今（9）日15時17分針對屏東縣三地門鄉發布防災告警。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面、西南氣流發威！全台連續2天狂灌豪雨

最凶猛的雨勢要來了！中央氣象署今（9）日16時18分發布大雷雨警訊，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣部份區域有短延時強降雨發生，伴隨較強陣風、閃電落雷，提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將於本文持續更新全台大雷雨警戒最新動態。📌持續時間至17時18分布袋鎮、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉📌持續時間至16時17分新化區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區大樹區、大社區、岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、永安區、旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區、茂林區長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉。氣象署針對沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至17時17分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。中央氣象署指出，今（9）日台灣持續受到滯留鋒面及西南氣流影響，水氣充沛，整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，非必要請勿前往山區。