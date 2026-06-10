最強梅雨殺到，全台灣一整個禮拜雨下不停！通勤機車族的雨衣要是沒第一時間弄乾，發臭、發霉等困擾就會接踵而來。對此，台灣 14 年品牌雨衣雨具大廠「皇馬雨衣」特別示警：「洗雨衣千萬別用洗衣粉！」也不要直曬太陽，以免造成材質損壞。品牌也同時大方公開正確清洗訣竅，只要改用「1神物」浸泡 10 分鐘，就能迅速讓雨衣變乾淨、穿得更長久。
🟡 為什麼雨衣會變臭抹布？大廠警告：這動作是大忌！
許多人拿起雨衣準備穿時，常被撲鼻而來的酸臭味與一點一點的黑斑熏到頭痛。「皇馬雨衣」指出，市售雨衣多由聚氯乙烯（PVC）與尼龍布製成。機車族穿著時，雨衣內側會沾附汗水，外側則吸附雨水中的髒汙，若用完直接塞車廂或不通風處，潮濕環境就會孳生黴菌、引發惡臭。
為了拯救機車族的雨衣，品牌特別點出清洗時的「最致命動作」：手洗時千萬「不能搓揉」！皇馬雨衣強調，大力揉搓會使聚氯乙烯和尼龍布脫離，導致空氣滲入而「起泡」損壞，連帶刷壞寶貴的防潑水塗層。此外，也絕對不要使用洗衣粉，以免因化學反應造成雨衣產生燒灼破壞。
🟡 新舊雨衣洗法大不同！「神物浸泡法」10分鐘瓦解黑斑
雨衣究竟該怎麼洗才對？大廠表示，必須根據雨衣的「新舊與受損狀況」採取不同的清潔手段：
📌 剛買不久的「新雨衣」：溫柔清水流
1. 清水沖洗：先用清水把雨衣表面的泥巴、髒汙大略沖掉。
2. 軟刷輕帶：使用軟刷「輕輕地」把沖不掉的髒汙帶走，嚴禁揉搓。
3. 乾布擦拭：洗完後拿乾布稍微擦乾，直接吊掛在陰暗通風處陰乾即可。
📌 已長出「黑點霉斑」的舊雨衣：神物浸泡法
1. 神物登場：準備「雙氧水」或「酒精」，將雨衣長霉的地方浸泡在雙氧水中大約 10 到 20 分鐘，利用其化學特性深度殺菌並去除霉斑。
2. 洗劑微刷：使用軟刷沾取極少量的洗滌劑輕輕刷洗，切記同樣不能搓揉，防範材質起泡。
3. 肥皂液反覆大法（頑固霉斑專用）：若霉斑依然除不掉，可用肥皂液塗抹在發霉處，放在陰涼處靜置。等肥皂液乾了之後「再度塗抹」，反覆幾次後霉斑就會慢慢消失，最後再用清水沖淨、乾布擦乾。
🟡 內行人加碼提醒：多一個「翻開動作」雨衣穿更久
最後，品牌貼心提醒機車族，不論是連身式雨衣還是兩件式雨衣，如果雨衣內部設計有「內裡透氣網」，晾乾時一定要記得「翻開來、翻面曬」。如果內裡透氣網長期處在悶熱、潮濕的半乾狀態，依然會成為黴菌的溫床，讓先前的清洗功夫大打折扣。只要多這一個翻面小動作，就能讓雨衣真正告別髒抹布的臭名！
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許多人拿起雨衣準備穿時，常被撲鼻而來的酸臭味與一點一點的黑斑熏到頭痛。「皇馬雨衣」指出，市售雨衣多由聚氯乙烯（PVC）與尼龍布製成。機車族穿著時，雨衣內側會沾附汗水，外側則吸附雨水中的髒汙，若用完直接塞車廂或不通風處，潮濕環境就會孳生黴菌、引發惡臭。
為了拯救機車族的雨衣，品牌特別點出清洗時的「最致命動作」：手洗時千萬「不能搓揉」！皇馬雨衣強調，大力揉搓會使聚氯乙烯和尼龍布脫離，導致空氣滲入而「起泡」損壞，連帶刷壞寶貴的防潑水塗層。此外，也絕對不要使用洗衣粉，以免因化學反應造成雨衣產生燒灼破壞。
雨衣究竟該怎麼洗才對？大廠表示，必須根據雨衣的「新舊與受損狀況」採取不同的清潔手段：
📌 剛買不久的「新雨衣」：溫柔清水流
1. 清水沖洗：先用清水把雨衣表面的泥巴、髒汙大略沖掉。
2. 軟刷輕帶：使用軟刷「輕輕地」把沖不掉的髒汙帶走，嚴禁揉搓。
3. 乾布擦拭：洗完後拿乾布稍微擦乾，直接吊掛在陰暗通風處陰乾即可。
📌 已長出「黑點霉斑」的舊雨衣：神物浸泡法
1. 神物登場：準備「雙氧水」或「酒精」，將雨衣長霉的地方浸泡在雙氧水中大約 10 到 20 分鐘，利用其化學特性深度殺菌並去除霉斑。
2. 洗劑微刷：使用軟刷沾取極少量的洗滌劑輕輕刷洗，切記同樣不能搓揉，防範材質起泡。
3. 肥皂液反覆大法（頑固霉斑專用）：若霉斑依然除不掉，可用肥皂液塗抹在發霉處，放在陰涼處靜置。等肥皂液乾了之後「再度塗抹」，反覆幾次後霉斑就會慢慢消失，最後再用清水沖淨、乾布擦乾。
🟡 內行人加碼提醒：多一個「翻開動作」雨衣穿更久
最後，品牌貼心提醒機車族，不論是連身式雨衣還是兩件式雨衣，如果雨衣內部設計有「內裡透氣網」，晾乾時一定要記得「翻開來、翻面曬」。如果內裡透氣網長期處在悶熱、潮濕的半乾狀態，依然會成為黴菌的溫床，讓先前的清洗功夫大打折扣。只要多這一個翻面小動作，就能讓雨衣真正告別髒抹布的臭名！
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