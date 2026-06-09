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▲備受球迷關注的「猿象情侶檔」沛言與淵，6月7日受邀至洲際棒球場擔任中信兄弟主場開球嘉賓。（圖／翻攝自CPBL TV）

▲近期一對分別身穿中信兄弟（爪迷）與樂天桃猿（吱迷）球衣的年輕情侶，因為在看台上的互動反應，被球迷封為「國民棒球情侶」。（圖／翻攝自CPBL TV）

近期爆紅的中職「國民棒球情侶」將於6月7日洲際棒球場後，再度從觀眾席走上投手丘，樂天桃猿球團今（9）日宣布，將邀請這對因支持不同球隊而在網路爆紅的情侶，於7月29日擔任樂天桃猿賽前開球嘉賓，消息曝光後立刻引發球迷熱烈討論。2人過去多次被轉播鏡頭捕捉到有趣互動，如今從場邊焦點晉升為球場主角，也讓許多網友直呼：「再度敲碗成功了！」這對情侶最初是在兄弟與桃猿交手賽事中受到關注，女方身穿中信兄弟球衣，男方則是樂天桃猿忠實支持者。由於兩人總是一起進場看球，加上支持不同球隊形成鮮明對比，因此頻頻被導播捕捉到畫面。久而久之，球迷也開始熟悉這對組合，甚至替兩人取了「女爪爪、男吱吱」的可愛暱稱，逐漸成為轉播中的人氣焦點。每當兄弟與桃猿交手，2人的表情變化往往成為另類看點：兄弟得分時，女孩開心歡呼、與周圍球迷擊掌慶祝；桃猿攻勢來臨時，男友則露出藏不住的得意笑容；反之，若支持球隊陷入落後，兩人無奈或失落的模樣也常被網友截圖瘋傳。這些毫不做作的互動，讓許多人笑稱他們根本已是中職的「隱藏明星」。事實上，自從「國民棒球情侶」在網路上爆紅後，便有大批球迷希望球團邀請他們參與開球活動，中信兄弟率先在6月7日安排2人擔任洲際棒球場開球嘉賓，當時就吸引大量討論，如今樂天桃猿也正式加入行列，宣布將於7月29日邀請這對情侶現身桃園球場，完成從兄弟主場到桃猿主場的另類「雙棲開球」紀錄。從原本只是坐在看台上的普通球迷，到如今成為全台球迷都認識的「國民棒球情侶」，兩人的故事堪稱本季中職最成功的場外話題之一。不少網友紛紛在社群上敲碗，表示：「你們結婚一定要有網友桌」、「什麼時候可以吃到炸湯圓」、「你們分手我們可是不同意的」。事實上，在中信兄弟開球當天，就有網友直擊樂天桃猿團長「3G」哥前往2人座位與他們交涉，3G也向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「我剛剛在啊！有跟他們接觸，大家拭目以待！」