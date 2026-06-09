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人工智慧（AI）熱潮改變全球產業，在美國打造出大量AI新貴，也衍生出一些特殊現象，美媒披露，矽谷部分富豪近期熱衷「科技型伴遊妹」，正以驚人的價格聘請能夠談論GPU、人工智慧以及人類未來發展的伴遊女郎，光在進入房間前，每小時收費就可達到驚人的 6,000 美元，單日要價也相當驚人，最高甚至上看2.3萬美元（約新台幣73萬元）。根據《富比士》報導，這一小群主打「書呆子優先（nerd-first）」的伴遊女郎，正藉由科技產業財富爆炸式成長的浪潮大賺一筆。她們將自己塑造成具有求知慾的陪伴者，能夠與客戶一起深入討論 AI、加密貨幣、以及其他未來發展等議題，迎合客戶的興趣。報導提到，在這個市場中從業的伴遊女郎只有少數幾人，但其中一些人的收費遠遠超過傳統高端伴遊服務。一名使用化名「Meida Marek」的前金融業從業人員透露，她之所以轉行從事伴遊工作，是因為開始思考 AI 未來可能如何影響自己的職業前景。她每小時收費 3,500 美元（約新台幣11萬元），並表示自己的預約已排到數月之後。另一名在網路上擁有高人氣的網紅伴遊Aella則稱，她的經營模式是「宅宅優先」（nerd-first approach）。她長期透過數據分析研究產業趨勢，同時在社群平台分享AI與科技相關內容，吸引許多科技從業人員關注。一位使用化名「Ada Hopper」的伴遊女郎表示，發佈 AI 相關內容真的有效，常常會有一些輝達的工程師對她說，「妳竟然知道 GPU 是什麼？天啊，太厲害了。」報導提到，在伴遊市場上，高端伴遊的收費大約每小時 1,000 美元，但接受採訪的幾位女性表示，她們的收費介於每小時 3,500 至 6,000 美元之間。Hopper 表示自己每小時收費 5,000 美元，而 Aella 則收費 6,000 美元，且收費最高的伴遊女郎並不一定是最漂亮的。許多客戶對性本身的興趣反而不如長時間討論未來、科技以及人生等話題。Marek回憶一次與客戶共度整夜的經歷時表示，過程中確實有發生一些性行為，但大部分時間都只是輕鬆愉快的聊天。其他伴遊女子則描述了一些逐漸演變成長期關係，內容包括共同旅行、享受奢華體驗，以及長時間相處。AI 所創造的財富正在形成一個日益擴大的潛在客戶群。獲得股票暴利或新創公司財富的科技從業者，愈來愈傾向尋找比交友軟體更具個人化、又比 AI 聊天機器人更真實的陪伴關係。這些女性將帶有挑逗性的社群媒體內容與 AI 及其他技術議題的討論結合起來。她們的客戶通常是直接從事 AI 產業的男性，包括在受惠於 AI 熱潮快速成長的企業工作的員工。伴遊李文（Charlie Levine）向《富比士》表示，AI 技術的普及反而讓真實的人際交流顯得更加珍貴。「隨著AI愈來愈發達，真實的人際連結將變得愈來愈稀有」，她認為在未來的世界裡，能夠負擔得起真人陪伴、進入真正發生人際互動的環境，「將成為富豪階級的終極奢侈品」。