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效力舊金山巨人的韓國外野手李政厚近期打擊火力持續升溫，今（9）日面對華盛頓國民之戰繳出5打數4安打、2得分的亮眼成績，不僅完成本季第5場單場4安猛打賞，更將連續安打場次推進至16場，追平秋信守與金河成保持的韓籍大聯盟球員最長連續安打紀錄。賽後韓國媒體更盛讚他已經成為「打擊怪物」。李政厚此役擔任先發右外野手、第5棒出賽，首打席雖擊出強勁平飛球遭左外野手接殺，但4局下他面對前日職名投麥可拉斯（Miles Mikolas），鎖定第一球滑球敲出右外野安打，順利將連續安打場次延長至16場，追平秋信守2013年與金河成2023年共同保持的韓籍球員紀錄。6局下兩出局後，國民特地換上左投帕克（Mitchell Parker）對決李政厚，但仍無法阻止他的攻勢。李政厚將內角速球掃向中外野形成安打，完成單場雙安，隨後靠著隊友接連安打與查普曼（Matt Chapman）的適時安打跑回追平分。8局下，李政厚再度展現拚勁。他擊出投手前方軟弱滾地球，全力衝刺後透過電視輔助判決改判為內野安打，完成單場3安表現。之後他把握投手牽制失誤推進至二壘，並靠著艾德里奇（Bryce Eldridge）的長打跑回超前分。比賽進入9局下，巨人原本取得3：1領先，卻在9局上遭國民攻下3分反遭逆轉。即便如此，李政厚仍在9局下兩出局、一壘有人時再度敲出右外野安打，完成單場4安演出，持續為球隊保留追平希望，可惜後續打者遭三振，巨人最終仍以3：4吞敗。雖然未能幫助球隊贏球，但李政厚的個人成績再度大幅提升。此役過後，他的打擊率來到3成33，在大聯盟打擊排行榜躍居並列第2名，僅落後給馬林魚的洛佩茲（Otto Lopez）。韓媒《文化日報》賽後以「4安大爆發，成了打擊怪物」為題大篇幅報導，指出李政厚不僅追平韓籍球員最長連續安打紀錄，更憑藉各種不同型態的安打展現頂尖打擊技巧。從右外野安打、中外野安打，到內野安打與平飛安打，充分展現他優異的擊球控制能力。韓媒《STARNEWS》則指出，李政厚本季已累積8場至少3安猛打賞的比賽、21場單場雙安以上演出，自5月中旬打擊手感回溫後，打擊率從2成65一路攀升至3成33，甚至已經躋身大聯盟打擊王競爭行列。值得一提的是，李政厚近期狀態堪稱瘋狂。6月1日面對洛磯曾繳出單場5安，6月5日對釀酒人又有4安表現，如今再度完成4安比賽。隨著連續安打紀錄持續推進，李政厚正朝著改寫韓籍野手大聯盟歷史的目標穩步邁進。